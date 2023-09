Les incontournables du week-end

Nos entreprises et nos autorités publiques ont-elles inconsciemment ouvert une brèche pour l'espionnage et pour du piratage? Les vidéoconférences et les téléphones des plus grandes entreprises belges, même dans les secteurs vitaux, sont vulnérables. Colruyt, Ontex, Fluvius sont par exemple concernés. Des services gouvernementaux aussi. En cause: la sécurité des appareils de la marque chinoise Yealink. Découvrez notre enquête.