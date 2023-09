Les incontournables du week-end

Bpost a parachevé les examens de conformité que le groupe avait engagés concernant les trois contrats de services prestés pour l’État et sur lesquels pesaient des soupçons d’irrégularités. L’entreprise semi-publique a identifié de mauvaises pratiques dans les trois contrats et provisionne 75 millions d’euros.

Des résultats qui s'envolent, une production qui peine à suivre la demande exponentielle: le laboratoire danois Novo Nordisk – première capitalisation européenne devant LVMH – est en pleine ascension grâce à deux produits phares: l'anti-diabétique Ozempic et l'anti-obésité Wegovy. Novo Nordisk va tester ses injections amaigrissantes sur des enfants de 6 à 12 ans, y compris dans notre pays, après des résultats positifs sur des ados et des adultes. Un enjeu sociétal et commercial gigantesque quand on sait qu'en Belgique, 20% des enfants et des adolescents sont en surpoids.