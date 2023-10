Les incontournables du week-end

L'état de santé du marché immobilier et la possibilité d'augmentations salariales en 2024 sont deux sujets phares de notre édition du week-end. Mais beaucoup d'autres articles méritent votre attention. Découvrez-les ci-dessous!

Pour débuter, deux informations exclusives. Tout d'abord, on vous explique pourquoi le parquet de Bruxelles a ouvert une enquête pénale sur les pratiques de bpost .

Ensuite, ING refuse de s’engager davantage auprès des communes wallonnes. La situation inquiétante des finances à Liège et Charleroi en serait la cause.

Marché immobilier: la crise?

Après les crus 2021 et 2022 qui étaient exceptionnels, le ressac se fait durement sentir sur le marché immobilier, confronté à la hausse brutale des taux d’intérêt. Dans certains pays voisins, en particulier en Allemagne, on parle sans détour d'une crise. Qu'en est-il en Belgique? Comment le marché immobilier résiste-t-il face au recul des ventes et des crédits?