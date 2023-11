Les incontournables du week-end

Loi "anti-casseurs", politique belge ou conflit au Moyen-Orient: le président du PS, Paul Magnette, est de sortie dans L'Echo de ce week-end. On vous emmène en Israël et Cisjordanie, au chevet de familles déchirées par la guerre. Il est également question de finances des hôpitaux, de durabilité et d'économie circulaire. Bonne lecture.

C'est la sortie politique de ce week-end. Le grand patron du PS, Paul Magnette, remet les points sur les "i" et clarifie la position des socialistes. Sur la loi "anti-casseurs", notamment. "Je reconnais que le fondement du texte était légitime." Mais, en l'état, cela coince. "Les craintes des syndicats, de Greenpeace et des activistes climat sont légitimes. Plutôt que de voter une loi mal faite, je pense qu'il faut enlever ces articles-là du projet de code pénal et poursuivre l'analyse du reste du texte. En tout cas, nous ne les voterons pas."

Vue en plein écran Paul Magnette souhaite que les ordres de quitter le territoire soient davantage mis à exécution. ©Valentin Bianchi / Hans Lucas

Ce n'est pas la seule mise au point effectuée par le bourgmestre de Charleroi. Plusieurs figures socialistes ont effectué de boiteuses comparaisons entre la situation à Gaza et la Seconde Guerre mondiale. "Ce n'est ni pertinent ni adéquat." Le message a été passé en interne. De manière générale, le président du PS estime que "faire de ce conflit un enjeu électoral belge est odieux".

Au Proche-Orient, justement, on vous y emmène. En Cisjordanie et en Israël. Au chevet de familles déchirées par la guerre. Certes, le monde entier a les yeux rivés sur Gaza, que l'armée israélienne a envahi en réponse à l'effroyable attaque terroriste du Hamas. Mais la violence augmente également en Cisjordanie. Depuis le début de la guerre, au moins 130 Palestiniens y ont trouvé la mort. Pourquoi son village de Qusra a-t-il été pris pour cible? "Les colons n’ont pas besoin de raison, se désole Abem Hakid Wadi. C’est de l’arbitraire pur et simple, pour nous faire fuir. Je ne peux même plus emmener mes enfants dans mon oliveraie, de peur qu’on me tire dessus. Nous n’avons plus d’avenir ici. Les balles nous l’ont enlevé."

Vue en plein écran Dov et Tamara habitent près de Jérusalem. La mère de Tamara a survécu aux camps de concentration. ©Wolfgang Schwan

La peur grandit également du côté juif. Tamara Wielnik (76 ans) assiste avec tristesse à l’escalade de violences de part et d’autre. Avec son mari Dov, elle vit dans un village aux abords de Jérusalem, à deux pas des territoires occupés. "Le monde oublie qu’ici, nous sommes entourés d’ennemis qui veulent notre mort. L’objectif du Hamas est de détruire l’État juif. Et nous n’avons nulle part où aller, si ce n’est dans la mer. Je ressens la même chose que ma famille après l’Holocauste: nous avons peur et sommes désespérés."

"Changemakers"

Moins tragique, mais non dénué d'urgence. Un autre chapitre de ce week-end est consacré à la durabilité des entreprises. "Changemakers", tel est le nom de l'initiative lancée, conjointement par L'Echo et De Tijd, le 10 novembre prochain. Visant à récompenser les entreprises les plus vertueuses en termes environnementaux.

Vue en plein écran ©Filip Ysenbaert

Et au lancement de laquelle sera présente Ellen MacArthur. Celle qui a jadis fait une croix sur ses déjeuners pour économiser de quoi acheter son premier bateau. Et réalise, à 28 ans, le tour du monde à la voile le plus rapide de l'histoire. Aujourd'hui, Ellen MacArthur est l'une des voix les plus écoutées sur la transformation écologique de l'industrie. "Le 'business as usual' ne fonctionne plus. Nous devrons bien finir par sauter le pas."

Hôpitaux dans la panade

Du lourd, il y en a aussi du côté des hôpitaux bruxellois et wallons: L'Echo s'est plongé dans leurs comptes. Bienvenue dans ce cru 2022 et ses polycrises, qui ont coulé par le fond les finances hospitalières. Crise énergétique, inflation, pensions des agents statutaires, hausse des taux d'intérêt et timing du monde politique et de la machine administrative, qui identifient rapidement les pistes d'économie mais tardent lorsqu'il s'agit de délier les cordons de la bourse. Après la pandémie, 2022 aurait pu être l'année du retour à la normale. Raté: il s'agit, de loin, du pire cru de la décennie. Et si vous êtes curieux, notre outil interactif vous permet même de jeter un œil à la santé financière de votre hôpital.

Promis, on en termine ici avec les nouvelles maussades ou inquiétantes. En compagnie du professeur de psychologie Olivier Luminet. Qui analyse le phénomène de "fatigue informationnelle" et l’impact du caractère anxiogène de l’actualité sur notre santé mentale. "Les chaînes d’info en continu nous font beaucoup de tort."

"Roi du macaron"

Passons en cuisine(s), à présent. Cuisine familiale, pour débuter, où, en 2010, Michaël Labro se met en tête de ferrailler avec un livre de recettes de macarons. "C'est une catastrophe, le résultat ne ressemble à rien, et je m'acharne, parce que je ne supporte pas que quelque chose ne fonctionne pas comme je le veux." Parti de rien, le Liégeois a lancé son entreprise PMSweet avec une passion, un labrador, 500 euros et beaucoup de travail. À présent, il est à la tête d'une entreprise qui produit 700.000 macarons par jour et est en passe de devenir le premier producteur mondial.

Vue en plein écran Le roi du macaron, c'est lui. ©Valentin Bianchi / Hans Lucas

Cuisine étoilée pour poursuivre. Chef du restaurant triplement étoilé Le Mirazur, élu meilleur restaurant du monde en 2019, Mauro Colagreco défend une gastronomie durable, fondée sur un modèle circulaire, zéro déchet et sans plastique, avec des menus s’élaborant au jour le jour. "Manger est un acte politique", assure le chef.

Prestige et tunnels sont-ils compatibles?

Si tous les chemins mènent à Rome, pour l'heure, à Bruxelles, tous les regards se tournent vers l'avenue Louise. Dont le futur réaménagement donne lieu à une bataille de plans et de projets concurrents. Avec, en toile de fond, la question des tunnels, de leur coût et de leur place en ville. Alors, Louise, avec ou sans tunnels?

