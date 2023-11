Les incontournables du week-end

Un ancien président de la République, un secrétaire perpétuel de l’Académie française, le patron d’Airbnb, un artiste oscarisable: voilà quelques interviews marquantes dans votre édition week-end. Bonne lecture!

"Il faut faire comprendre à Israël qu’il lui faut penser à l'avenir". C'est ce qu'affirme François Hollande dans l'interview qu'il a accordée à L'Echo. L'ancien président de la République française aborde avec nous la guerre à Gaza, les risques d'importation du conflit israélo-palestinien en Europe mais aussi la guerre en Ukraine, la situation au Sahel ou encore l'état de la démocratie.

Restons au Proche-Orient. Notre envoyé spécial dans la région s'est rendu en Cisjordanie occupée, où les colons israéliens se préparent à une nouvelle phase de la guerre. "C'est le Far West: tout le monde tire sur tout le monde".

Le Proche-Orient, c'est une région que le nouveau secrétaire perpétuel de l'Académie française connaît bien: Amin Maalouf, d'origine libanaise, souligne que "ceux qui combattent l’Occident ne proposent pas un monde meilleur". Dans son nouveau livre, l’écrivain et essayiste retrace l’histoire des puissances concurrentes de l’Occident: la Chine, la Russie et le Japon.

Vue en plein écran Amin Maalouf vient de publier "Le labyrinthe des égarés" ©ANTONIN WEBER / HANS LUCAS NEWSLETTER

La guerre entre Israël et le Hamas a de nombreuses conséquences, y compris sur les marchés. Elle a ainsi fait sensiblement augmenter le cours de l’or. Est-il intéressant d’investir dans l’or physique, les trackers or ou les mines d’or?

Changement de décor pour parler d'un autre métal, de plus en plus précieux: le lithium. Direction Echassières. Nous sommes en Auvergne. Le groupe français Imerys compte exploiter une des principales mines de lithium d’Europe en plein cœur de ce petit village d’Echassières, 373 âmes au compteur. Le lithium est devenu un élément crucial dans le développement des voitures électriques. L'enjeu est donc de taille. Découvrez notre reportage.

Vue en plein écran Le projet de mine de lithium en Auvergne est controversé, l'opinion publique est hésitante. ©Hemis via AFP

On poursuit notre voyage à New York où L'Echo a rencontré Brian Chesky, le patron d'Airbnb. Celui qui est un designer avant d'être le CEO d'une entreprise cotée en bourse doit lutter pour garantir la présence de sa plateforme dans plus de 100.000 villes. Critiquée, son entreprise n'a pourtant jamais aussi bien performé. "Je ne compte pas me battre avec les villes du monde entier", dit-il.

Vue en plein écran Brian Chesky, CEO d'Airbnb. ©Bloomberg

Voyage toujours, mais pour plus longtemps celui-là: prendre sa retraite sous le soleil du sud, est-ce possible? Oui, il suffit d’en informer l’Office des pensions. Mais attention... Faites le bon choix! Le régime fiscal reste favorable en Italie et en Grèce, mais plus au Portugal. Voici comment bien profiter de votre pension à l’étranger.

Baloji, candidat belge aux Oscars

Terminons notre périple par une belle rencontre avec Baloji. Son parcours artistique, du rap avec Starflam à "Augure", son premier long métrage comme réalisateur, le conduit à représenter la Belgique aux Oscars.

Vue en plein écran Une scène d'"Augure", le film de Baloji. ©IMAGINE FILM DISTRIBUTION

Last but not least, Sabato & L’Écho consacrent au vin une série d'articles ces prochaines semaines. Notre première cuvée est consacrée à 10 alternatives intelligentes (et moins chères) aux vins iconiques.

Pourquoi la connexion est-elle si mauvaise dans les trains?

Vue en plein écran ©BELGAIMAGE

Stella Artois: les origines de la bière belge la plus vendue dans le monde