Les incontournables du week-end

Au menu de votre édition week-end: bpost sur le point de perdre la distribution des journaux, l'omniprésence de Microsoft dans l'intelligence artificielle, la préface de la COP28 ou encore cette perspective: vous saurez bientôt combien gagnent vos collègues... Bonne lecture!

Bpost est sur le point de perdre la distribution de la presse quotidienne et périodique en Belgique. Un coup de tonnerre pour l'entreprise publique cotée en bourse, qui n'a pas remporté le marché qui l'opposait à deux concurrents, PPP et le français Proximy. C'est en tout cas ce qui ressort de la procédure d'appel d'offres européen organisée par le SPF Économie pour une nouvelle concession de l'État.

Mercredi dernier, un autre coup de tonnerre a eu lieu, sur le terrain politique cette fois: la victoire éclatante de Geert Wilders aux élections néerlandaises. Celle-ci pose la question de l'ancrage durable de l'extrême droite dans le paysage politique européen. Mais les partis traditionnels peinent à trouver la parade face au vote populiste.

Microsoft en pole dans la course à l'IA

Le licenciement puis la réintégration de Sam Altman à la tête d'OpenAI, la start-up à l'origine du robot conversationnel ChatGPT, a secoué la Silicon Valley. Au sortir de cette crise, Microsoft se profile comme l'acteur incontournable de l'intelligence artificielle, qui représente son futur technologique, mais surtout, un levier financier grâce au cloud. L’omniprésence du géant de Redmond dans le secteur inquiète et pose de nombreuses questions.

Un autre géant de la tech, Apple, reste une marque favorite de beaucoup, surtout des jeunes. Or, les tendances qui ont la faveur des jeunes peuvent se révéler de bonnes pistes pour les investisseurs. À l'approche de la Saint-Nicolas, de Noël ou du Nouvel An, quels sont leurs produits préférés? Et quels sont leurs magasins de prédilection? Voyez comment les cadeaux de fin d'année peuvent guider vos achats boursiers.

Coup d'envoi de la COP28

La grand-messe du climat chez les rois du pétrole: jeudi prochain s'ouvre la COP28 à Dubaï. Un des sujets très attendus à cette conférence, c'est le méthane. Le deuxième gaz à effet de serre a un impact beaucoup plus important sur le réchauffement que le CO2. Par corollaire, réduire ses émissions significativement aurait un bénéfice élevé pour le climat. Le patron de l'Agence internationale de l'énergie, Fatih Birol, souligne même que c'est "l'une des opportunités les meilleures et les moins chères" pour réduire le réchauffement. Cela aurait un effet plus important que retirer immédiatement toutes les voitures et les camions de la route!

Au chapitre "environnement" toujours: Céline Tellier doit gérer depuis deux semaines le dossier de la pollution aux PFAS, ces "polluants éternels". La ministre wallonne (Ecolo) est notre invitée politique ce samedi. Critiquée par l’opposition et son partenaire libéral, elle contre-attaque. "Le MR semble découvrir le principe de précaution à travers le scandale des PFAS", dit-elle.

Vue en plein écran Céline Tellier, ministre wallonne de l'Environnement. ©ANTONIN WEBER / HANS LUCAS

Vous saurez ce que gagnent vos collègues

Bientôt, en raison d'une nouvelle directive européenne, les collaborateurs et les candidats pourront comparer leur rémunération à celles de leurs (futurs) collègues. Jusqu’à quel point? Comment les entreprises se préparent-elles?

"On nous cache tout, on nous dit rien." Cette phrase n'a rien à voir avec la transparence salariale... C'est une chanson de Jacques Dutronc (admirez la transition, chers lecteurs!). Ce vendredi est sorti un album "live" issu de sa tournée avec son fils Thomas, que L'Echo a rencontré à cette occasion. "J'ai lu dans les yeux de mon père la fierté, l'amour que nous partageons", explique Thomas Dutronc.

Martha Da'ro est moins connue que Jacques et Thomas Dutronc. Mais cette actrice et auteure belge est aussi une chanteuse au timbre de voix venu d’ailleurs. Son premier album a tout juste vu le jour et il vaut le détour. "J'ai essayé de faire en sorte qu’avec ce disque, quand on ferme les yeux, on vive une expérience du premier au dernier morceau", dit-elle.

Vue en plein écran ©Fred Canga Antonio

Fresheo signe avec Uber Eats pour livrer ses plats sains et changer de dimension

Vue en plein écran ©Valentin Bianchi

À Fleurus, on assemblera un million de panneaux photovoltaïques sur le site d’AGC