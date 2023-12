Les incontournables du week-end

bpost

Un autre dossier chaud sur la table du gouvernement, c'est l'avenir de bpost. Pour rappel, l'entreprise publique risque de perdre un marché essentiel, à savoir la concession de distribution de la presse, financée à hauteur de 125 millions annuels par l'État. L'appel d'offres effectué par le SPF Économie pour le renouvellement du contrat a retenu deux concurrents (PPP et Proximy) pour distribuer journaux et périodiques entre 2024 et 2028.