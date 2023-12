Les incontournables du week-end

Déficit de places en crèches

Après la crèche, focus sur l'école. Les résultats de la dernière enquête Pisa – qui évalue les connaissances des élèves en maths, en lecture et en sciences – viennent de tomber. Et le bulletin est plutôt mauvais partout dans le monde. Les jeunes francophones ne dérogent pas à la règle. L'Echo est parti à Paris rencontrer Andreas Schleicher. Son nom ne vous dit peut-être rien. Alors appelons-le "Monsieur Pisa": il est en effet l'homme qui est à la tête de la fameuse enquête de l'OCDE. Mais surtout, il est un observateur brillant de notre système éducatif. "Le covid n'explique que partiellement le recul" dans les performances des élèves, dit-il. Et "l'écart entre la Flandre et la Fédération Wallonie-Bruxelles n'est pas une question de moyens financiers, qui sont plus ou moins similaires". Il délivre un conseil: "Donnez aux professeurs plus d'espace pour faire autre chose qu'enseigner".