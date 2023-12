Les incontournables du week-end

Conseiller de Mitterrand puis ministre des Affaires étrangères sous Chirac, Hubert Védrine se penche sur la crise des démocraties et la montée des extrêmes. Tout en égratignant "les gauches moralistes". Ce n'est pas tout: L'Echo de ce week-end vous emmène en Tunisie, vous expose les arcanes de la "cliodynamique" et vous explique comment les "darts" ont conquis tant le public que les télévisions.

À force de voir les partis de la Vivaldi se tirer dans les pattes, on en viendrait presque à oublier que c'est le lot de pas mal de majorités. Un petit coup d'œil à l'ouest suffit pour s'en convaincre; avec le vote de la loi immigration, la Macronie vacille – même si elle ne le reconnaîtra pas. Est-ce là le lot de la société française? Immigration, retraites ou conflit israélo-palestinien: se diviser sur les sujets qui fâchent.

Hubert Védrine, ancien ministre des Affaires étrangères dans le gouvernement Jospin, ne le pense pas. La crise est généralisée au sein des démocraties. "Le schéma représentatif classique qui consisterait à élire des gens et à les juger sur leurs résultats est depuis longtemps supplanté par un harcèlement permanent, attisé par l'information continue." Sans oublier les réseaux sociaux, qui "hystérisent tout".

L'occasion d'aborder, avec cet ancien conseiller de François Mitterrand, la montée – pour l'heure irrésistible – des extrêmes un peu partout en Europe. "Celle-ci est d'abord liée au sentiment que les flux migratoires ne sont pas contrôlés, et que le problème a été trop longtemps nié." Face auquel l'homme prône l'approche des sociodémocrates scandinaves. "Nous ne sommes pas dans les années 30. En dénonçant sans cesse le risque de retour du fascisme et des années noires, les gauches moralistes n’ont abouti à rien. Si leur discours avait eu un effet, Marine Le Pen serait à 15% de votes aux élections, pas à 40%. Condamner et combattre l'extrémisme sont deux choses différentes." En attendant, il ne faudra pas s'étonner que le scrutin européen s'accompagne d'une certaine poussée de mouvements extrêmes.

Cliodynamique

Dans la même veine, celle de sombres perspectives électorales, on trouve Peter Turchin. En 2010, il avait annoncé l’arrivée au pouvoir de Donald Trump et les turbulences politiques aux États-Unis à un moment où très peu d'analystes auraient pu imaginer une telle situation. Non, ce chercheur et professeur aux départements de biologie, d’anthropologie et de mathématiques à l’Université du Connecticut n’est pas voyant: il est l’initiateur de la cliodynamique, une discipline qui a pour objectif de développer une approche scientifique de l’histoire. Ses théories, qu’elles soient critiquées ou admirées, ne laissent pas indifférent. Dans son dernier livre "End Times", il cherche à comprendre ce qui favorise la cohésion des communautés sociales et politiques et, au contraire, ce qui provoque leur effondrement.

D'élections, il est également question en Tunisie. Dans une tout autre ambiance, toutefois. Le 24 décembre, les Tunisiens élisent des conseils locaux, d’où sera issue la seconde chambre législative représentant les régions. À Sidi Bouzid, berceau de la révolution et l'une des villes les plus pauvres de la Tunisie, les habitants se désintéressent de ce processus complexe. Chômage, inflation et pénurie de biens de base nourrissent tant l'exode que l'abstentionnisme.

"J'ai essayé"

L'air de rien, les urnes flottent aussi sur la ligne d'horizon belge. Cela sent la campagne électorale à plein nez. Tenez, le grand argentier, lui, se projette déjà après les élections et pose les conditions de sa participation à une future coalition. Fiscalité, soins de santé ou pensions: il va falloir réformer, martèle Vincent Van Peteghem (CD&V). Il faut dire que sous l'attelage De Croo, le ministre des Finances a raté son coup, sa réforme fiscale ayant été torpillée de tous côtés. "J’ai essayé de la faire passer lors de cette législature, parce que je savais que si on ne le faisait pas maintenant, dans un pays comme le nôtre, on perd vite deux ou trois ans." Cela a calé, alors ce sera forcément sur la table du prochain exécutif. "C’est une question de respect pour les contribuables, pour les gens qui se lèvent chaque matin pour aller travailler, et qui paient chaque année leurs impôts."

Vue en plein écran La réforme fiscale du ministre des Finances, Vincent Van Peteghem (CD&V), n'est pas arrivée à bon port. ©Wouter Van Vooren

Allez, quittons ces électorales contrées et, puisque c'est de saison, ouvrons le tiroir étiqueté "bilan et bonnes résolutions". Pas n'importe lequel, étant donné que cela fait une dizaine d'années qu'Ian Gallienne s'est installé aux commandes du holding des familles Frère-Desmarais. Mue à la clef, GBL se tournant davantage vers les actifs privés et la gestion d'actifs. Que donne ce regard dans le rétroviseur? L'heure n'est pas encore à la maturité, confesse le CEO. "Nous sommes dans une période de transition, et il faut l’accepter. It’s a journey, and we are in the middle of it."

À cheval entre le monde de l'entreprise et la culture, intéressons-nous à une naissance, qui pourrait bien chambouler le marché de l'emploi culturel. Nom de code: Empowork Culture. Mission: la mise en place d'un groupement d'employeurs. "Une structure qui a pour mission d'engager du personnel en CDI, de le former et, surtout, de le mettre à disposition de ses membres", explique l'instigateur, Romain Boonen. Les membres en question, ce sont les opérateurs du secteur: des salles de concert, des festivals, des théâtres, mais aussi des cinémas ou d'autres associations qui s'activent dans le vaste monde des arts de la scène. "C'est un milieu dans lequel les conditions de travail sont compliquées. Le plus souvent, les structures culturelles passent par des contrats précaires ou s'en remettent à des travailleurs indépendants, même pour des postes clefs, notamment ceux liés à l'administration, la production ou la communication."

"Bullseye!"

Direction Londres, à présent, pour une plongée sportive et houblonnée digne d'un "pub". Sortez vos fléchettes: les championnats du monde de "darts" battent leur plein. Décryptage d'un phénomène populaire qui attire des millions de téléspectateurs.

Vue en plein écran Lors d'une compétition de "darts", le spectacle est autant du côté des joueurs que du public. ©EPA

Combien devez-vous gagner pour acheter un bien dans votre commune?

L’écart entre les revenus et les prix de l’immobilier tend à se creuser et complique l’accès à la propriété, essentiellement à Bruxelles, où un ménage doit gagner jusqu'à 11.372 euros nets par mois pour s’offrir une maison.

Comment gérer vos finances de manière saine?