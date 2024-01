Les incontournables du week-end

Et de bons vœux ne seront pas de trop pour aborder les prochains mois qui s'annoncent mouvementés: les guerres en Ukraine et au Proche-Orient dominent toujours l'actualité. Et de nombreux scrutins délicats s'annoncent un peu partout sur la planète. États-Unis, UE, Royaume-Uni, Inde... : quelles sont les grandes élections prévues cette année? Quels sont leurs enjeux? Notre système démocratique résistera-t-il à la poussée des populismes et des extrémismes?