Les incontournables du week-end

Les États-Unis et le Royaume-Uni ont bombardé tôt vendredi les Houthis au Yémen, après les attaques commises depuis des semaines par ces rebelles, soutenus par l'Iran, contre le trafic maritime en mer Rouge en signe de solidarité avec les Palestiniens de Gaza. Faut-il craindre une guerre régionale? Quelles sont les conséquences géopolitiques? Quel est l'impact sur la production des entreprises en Europe et sur le commerce mondial? Comment la crise se répercute-t-elle sur les prix du pétrole ?

Et justement: si le froid glacial des derniers jours vous a donné envie de vacances au soleil d'été, sachez que les prix des billets d'avion pourraient baisser cette année après s'être envolés depuis quatre ans. On vous donne, de toute façon, toutes les bonnes astuces pour limiter la facture.

La guerre des prix dans les supermarchés

Les prix des billets d'avion ne sont pas les seuls à avoir grimpé en flèche ces derniers mois. Les tickets de caisse ont connu de fortes hausses dans les supermarchés. Trop? Carrefour et PepsiCo sont en guerre sur les tarifs, au point que certains produits ont été retirés des rayons. Ce désaccord est révélateur d'un climat tendu entre des distributeurs coincés par des marges rikiki et des fournisseurs qui n'ont pas obtenu les hausses souhaitées au plus fort de la crise. Plongée dans les coulisses de cette guerre des prix dans les supermarchés.

L'Europe de Federica Mogherini

Ce mardi 16 janvier, L'Echo et De Tijd organisent "The Future of Europe", notre événement de Nouvel an, avec une invitée exceptionnelle: Federica Mogherini, rectrice au Collège d'Europe et ancienne cheffe de la diplomatie de l'Union européenne. "Les partis centristes devraient oser opposer un contre-récit à l'extrême droite. Prenez les migrants: nous avons besoin d'eux", explique-t-elle dans l'interview qu'elle nous a accordée.