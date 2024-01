Les incontournables du week-end

Un bouleversement se prépare pour le secteur immobilier à Bruxelles. Pour chaque projet de logements au-delà de 3.500m² de superficie plancher, une part de 25% de logements sociaux sera exigée. De plus, les charges d'urbanisme vont être indexées et réformées.

Tensions internationales

Guerres en Ukraine et à Gaza, crise en mer Rouge (où la Belgique va envoyer une frégate ), tensions à Taïwan : la situation internationale est explosive. Et elle risque d'être accentuée par une multitude d'élections prévues durant les prochains mois, États-Unis en tête. Dans ce contexte, quel impact peuvent avoir ces scrutins en bourse? Comment l'investisseur doit-il se positionner?

Un possible retour de Trump à la Maison-Blanche viendrait bouleverser la situation géopolitique. Plus que jamais, l'Europe apparaît jouer son destin. "L'Europe est face à des choix stratégiques lourds", estime Thomas Gomart, le directeur de l'Institut français des relations internationales, qui pointe "des dirigeants européens habitués au confort du statu quo" et les appelle à "travailler davantage pour améliorer la compétitivité et éviter un décrochage".