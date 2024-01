Les incontournables du week-end

Au programme de votre édition week-end: les obligations de rénovation des bâtiments, ce qu'il faut savoir sur les panneaux photovoltaïques, le malaise des agriculteurs, les insuffisances des statistiques belges, les rachats d'actions à la Bourse de Bruxelles ou encore un spécial marché de l'art. Bonne lecture!

Interdiction des passoires énergétiques en 2033, réforme du certificat PEB, sanctions pour les récalcitrants : le projet d'ordonnance comprenant le calendrier des obligations pour les propriétaires bruxellois en matière de performance énergétique sera voté au Parlement bruxellois cette semaine.

À Bruxelles toujours, on peut s'attendre à une hausse significative des tarifs de distribution d'électricité dès 2025. La raison? La future méthodologie tarifaire de Sibelga vise à rediriger l'utilisation d'électricité depuis les périodes de pointe vers les heures creuses. Ce qui nécessite la généralisation des compteurs intelligents. Et des investissements.

Au chapitre énergétique toujours: en Wallonie, depuis le début de l'année, le système du "compteur qui tourne à l'envers" a pris fin pour les nouvelles installations photovoltaïques. Ce mécanisme n'était déjà plus d'application à Bruxelles et en Flandre. Vous comptez installer des panneaux photovoltaïques? Vous en avez déjà et vous envisagez d'effectuer des modifications à l'installation? Est-ce intéressant? Voici ce qu'il faut connaître avant de vous lancer.

Le malaise des agriculteurs

Les agriculteurs en ont ras-le-bol! Alors que la France est soumise à des blocages routiers depuis plus d'une semaine, des actions ont débuté également en Belgique et elles devraient prendre de l'ampleur dans les jours à venir. De part et d'autre du Quiévrain, les mêmes inquiétudes pointent, en particulier sur les pertes de revenus, les tracasseries administratives ou encore les normes environnementales. Pourquoi ce malaise du monde agricole? Quelle est la réalité du terrain? Notre reportage dans deux exploitations wallonnes: "Quand les industriels se sont servis, ils nous donnent les miettes!"

Restons en Wallonie avec une rencontre avec son ministre-président, Elio Di Rupo. Il tacle notamment ses rivaux du PTB. "Ils se rendent compte qu’ils sont inutiles et que cela se sait de plus en plus. Je n'ai pas de leçon de socialisme à recevoir et je les vois toujours avec une attitude très populiste", dit Elio Di Rupo.

Vue en plein écran ©Valentin Bianchi

Politique toujours. La volte-face de Charles Michel a fait l'effet d'une bombe vendredi soir. L'actuel président du Conseil européen se maintiendra finalement à son poste jusqu'à son terme et renonce à briguer un mandat aux élections européennes. Quelles conséquences pour l'Europe? Pour le MR? Pour Charles Michel lui-même?

Les dirigeants politiques sont souvent critiqués. Mais ont-ils toujours les bons instruments pour gouverner? Statistiques en retard ou carrément absentes: notre pays a du mal à jongler avec les chiffres. Conséquence: des politiques publiques sont menées (presque) à l'aveugle. Impossible d'avoir une vue réellement pertinente des profs absents dans les classes ou des places dans les crèches par exemple. Alors, la Belgique est-elle fâchée avec les données?

Des guichets BNP dans les bureaux de poste

Bpost et BNP Paribas Fortis ont reçu des milliers de questions et de plaintes suite à l'intégration de bpost banque dans BNPPF, effective depuis lundi. Notre reportage près de la place De Brouckère à Bruxelles, où le bureau de poste accueille actuellement plus de 1.400 clients par jour, montre que la transition est difficile. "Les gens sont inquiets. Ils n'aiment pas le changement."

Vue en plein écran ©Kristof Vadino

AB InBev, KBC, Tessenderlo, Bois Sauvage. Ces entreprises font partie de la liste des sociétés belges qui ont déjà racheté leurs propres actions cette année. Le mouvement a déjà été amorcé l'an dernier: jamais auparavant les entreprises belges n'avaient racheté autant d'actions. Quelles sont les entreprises concernées? Pourquoi rachètent-elles leurs propres actions? Ces rachats sont-ils suffisamment solides pour soutenir le cours de l'action?

Le retour de Puggy

Depuis six ans et "Colours", Puggy n’avait pas sorti d’album. Comme son nom le laisse entendre, "Radio Kitchen", leur nouvel EP, a été conçu dans une cuisine. Et l'album est auto-produit. "On veut être libres dans notre créativité", explique Matthew Irons.

Vue en plein écran ©doc

Ce week-end est également dédié au marché de l'art avec la Brafa à Brussels Expo, plus que jamais la foire de l’éclectisme magnifique. "Ce parcours plus libre favorise la surprise et la découverte", assure Beatrix Bourdon, directrice générale de la Brafa. Cette 69e édition réunit 132 galeries de 14 pays.

Enfin, terminons par un tour du monde en 24 étapes concocté par notre magazine Sabato: quelles sont les destinations à découvrir absolument cette année?

Vue en plein écran

