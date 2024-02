Les incontournables du week-end

L'agriculture, l'alimentation, la transition écologique: autant de thèmes brûlants que maîtrise Olivier De Schutter. Professeur réputé pour son expertise dans ces matières, ancien apporteur spécial de l'ONU sur le droit à l'alimentation, il nous éclaire sur les enjeux profonds de cette crise: "Ce que veulent les agriculteurs, c'est avant tout une baisse des coûts de production et un prix stable et rémunérateur. Cela, la transition écologique peut l'apporter" , dit-il.

Le malaise du monde rural, c'est aussi un des thèmes abordés lors d'une interview avec Georges-Louis Bouchez. "Il faut une pause législative pour les agriculteurs", plaide-t-il. Le président du MR détaille aussi les ambitions et le programme des libéraux en vue des prochaines élections, alors que son parti tient un important congrès ce dimanche.

L'avertissement de Porochenko

Jeudi, le sommet européen a débloqué 50 milliards d'euros d'aide à l'Ukraine, un montant dont Kiev a désespérément besoin pour faire face à la guerre menée par la Russie. L'Echo a rencontré l'ancien président ukrainien Petro Porochenko . Aujourd'hui député, le prédécesseur de Volodymyr Zelensky n'a de cesse de faire la tournée des capitales pour convaincre le monde de ne pas abandonner son pays. Mais le chef de l'opposition politique qu'il est aussi n'hésite plus à critiquer son Président. "L'unité de notre pays est en péril", dit-il.

Les Magnificent Seven brillent

Meta a annoncé un premier dividende, de même que des revenus et bénéfices supérieurs aux attentes. De quoi faire bondir de 20% son action vendredi et sa capitalisation boursière. Comme Meta, la plupart des poids lourds technologiques de Wall Street ont sorti des chiffres de croissance spectaculaires. Seuls l'un ou l'autre des Magnificent Seven a manqué sa cible. Mais combien de temps encore pourront-ils poursuivre leur chevauchée fantastique?