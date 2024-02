Les incontournables du week-end

Au programme ce week-end: le manque de magistrats et de policiers, les cibles des contrôles fiscaux, la pieuvre Nvidia, les investissements durables et un Sabato spécial mode.

Les fusillades survenues ces derniers jours à Saint-Gilles et Bruxelles mettent en exergue la difficulté des polices bruxelloises à attirer des candidats, alors que les places de magistrats au parquet de Bruxelles ne trouvent pas preneur. Dans les polices locales à Bruxelles, il manque ainsi 13% des effectifs. Dans la magistrature, ce n'est guère mieux: le nombre de candidats aux concours a été divisé par deux en 10 ans.

L’administration fiscale n’annonce plus les grands axes des contrôles fiscaux qu’elle mène. Notre enquête, menée auprès des experts-comptables, avocats fiscalistes et conseillers fiscaux, permet toutefois de déceler les revenus et contribuables en ligne de mire. L’administration fiscale cible particulièrement les indépendants.

La mort de Navalny

Il y a quelques jours, Donald Trump a menacé, en cas de retour à la Maison-Blanche, de ne plus garantir la protection des pays de l'Otan face à la Russie. Dans les faits, l'Europe reste très dépendante de l'allié américain pour sa défense. "Le premier effet de l'élection de Trump pourrait être le chacun pour soi en Europe", analyse pour sa part François Heisbourg, un des meilleurs experts de la géopolitique internationale.

Ces dernières années, la Belgique a investi dans son réarmement et l'a accompagné d'une stratégie industrielle et de recherche. Ludivine Dedonder et Stéphane Burton, respectivement ministre de la Défense et CEO d'Orizio, se veulent ambitieux: "Dans la Défense, nous avons des fleurons technologiques, on doit les soutenir", expliquent-ils.

Une campagne électorale est également propice à quelques cadeaux. Si vous bénéficiez d'une voiture de société diesel ou essence, l'imposition de son utilisation privée augmentera moins fortement que prévu. Un geste fiscal que le gouvernement compense via les indemnités vélo et les abonnements de train.

La pieuvre Nvidia

Si Nvidia brille de mille feux, un autre acteur de l'IA fait également beaucoup parler de lui: OpenAI, l'entreprise qui a conçu le robot conversationnel ChatGPT, a dévoilé un nouvel outil, baptisé Sora, capable de créer des vidéos réalistes sur simple saisie de texte. Et OpenAI a a aussi essaimé: comme jadis les anciens de PayPal avec Tesla et YouTube, les ex-employés d'OpenAI ont créé de nombreuses start-ups. Ensemble, ils ont déjà récolté quelque huit milliards...

Le Digital Services Act (DSA) - la réglementation européenne qui encadre les plateformes numériques - franchit un cap ce samedi 17 février: déjà en vigueur pour les géants du net, il va s'appliquer à tous. Quelles sont les implications de ce DSA pour nos entreprises?

L'investissement durable à la peine

Après deux années de pertes, Luminus a retrouvé l'équilibre en 2023. Son CEO, Grégoire Dallemagne, annonce un plan d'investissement à 1 milliard d'euros sur les trois prochaines années et le recrutement de 1.000 nouveaux employés.

Luminus investira notamment dans le solaire et l'éolien. Mais globalement, au dernier trimestre 2023, les fonds d’investissement durable ont subi pour la première fois dans le monde une sortie nette de capitaux. En cause: des rendements décevants, mais aussi un scepticisme, voire un rejet, de plus en plus marqué pour le label ESG. Le vent a-t-il tourné pour l'investissement durable?

Batibouw à la recherche d'un nouveau souffle

Ce samedi s'ouvre le salon Batibouw. La grand-messe du secteur de la construction a perdu de sa superbe ces dernières années: les organisateurs espèrent lui redonner un nouveau souffle.

Cette semaine, les notaires ont publié les prix de l'immobilier en 2023: les prix wallons des maisons ont grimpé plus vite que ceux de la capitale. Retrouvez tous les détails des prix de l'immobilier dans votre commune.

Nightlife à Bruxelles

À l'heure où des institutions bruxelloises comme le Botanique, Bozar ou l'Ancienne Belgique intègrent le clubbing dans leur programmation, les principaux acteurs du monde de la nuit évoluent, encore et toujours, sous pression. Quel avenir pour la "nightlife" à Bruxelles?

Enfin, notre supplément Sabato est consacré à la mode. Le mythe de la "Parisienne" est-il encore vivace en 2024?

