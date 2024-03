Les incontournables du week-end

Hadja Lahbib: "La Belgique ne peut boycotter seule Israël"

Un franchisé sur trois dans le commerce alimentaire est dans le rouge

Plus de 2.600 magasins, 12,3 milliards d'euros de revenus, près de 25.000 équivalents temps plein: en Belgique, le commerce alimentaire franchisé pèse de plus en plus lourd. Avec la franchisation progressive des 128 supermarchés Delhaize, le parc de magasins gérés par des indépendants sera encore plus présent. Les repreneurs auront bien besoin de tous leurs talents de gestionnaires pour ramener un peu de sérénité au sein du personnel. D'autant que les derniers chiffres du secteur ne sont guère rassurants: un franchisé sur trois est dans le rouge en Wallonie et à Bruxelles.