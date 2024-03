Les pénuries de médicaments, la concurrence bancaire, Maria Ressa: les incontournables du week-end

Près de 3.600 médicaments ont connu des problèmes de disponibilité en 2023. C'est 20% de plus qu'un an auparavant. Une tendance qui ne fait que croître depuis 2015. Si une alternative est trouvée dans 95% des cas, ces pénuries posent tout de même des problèmes aux pharmaciens, aux médecins et bien sûr aux patients.