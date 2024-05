Levée de fonds pour Cohabs, les défis climatiques belges, investir comme Warren Buffett: les incontournables du week-end

Cohabs, Brompton, D-Carbonize: trois belles entreprises à (re)découvrir ce week-end dans L'Echo. Où l'on vous propose aussi, entre autres, un dossier sur les défis climatiques pour la Belgique, un zoom sur la stratégie d'investissement d'un certain Warren Buffett et un beau chapitre culturel, avec le Kunstenfestivaldesarts, le Festival de Cannes et le nouvel album de Angus & Julia Stone.

La start-up bruxelloise spécialiste du coliving Cohabs lève 130 millions d'euros auprès de ses actionnaires et atteindra le milliard d'actifs en portefeuille dans les douze prochains mois.

Visite chez Brompton

Qu’un fabricant de vélos veuille inciter davantage de gens à enfourcher un deux-roues n’a rien d’étonnant. Mais Will Butler-Adams, le CEO du pionnier britannique des vélos pliants Brompton, s’est investi d’une mission plus importante. "Malheureusement, nos villes sont conçues en fonction de la voiture et non des gens. Mais cela commence enfin à changer."

Will Butler-Adams.

Décarboner les activités d’une entreprise, oui mais comment? Entre les idées reçues et ce qui marche vraiment, mise au point avec Grégoire Talbot, CEO et co-fondateur de D-Carbonize, qui mesure l’empreinte carbone des entreprises et les accompagne dans leurs plans de réduction de ces émissions. "Sur le CO2, les entreprises ont encore beaucoup d’idées reçues."

Le climat en rase campagne

Alors que les élections ont lieu dans moins d'un mois, le climat est peu évoqué dans la campagne. Pourtant, l'enjeu est fondamental. Aujourd'hui, la Belgique n'a pas de plan cohérent, ni pour décarboner son économie, ni pour s'adapter aux conséquences inévitables du réchauffement. La législature qui vient sera déterminante.

Cette campagne électorale est une première pour notre invité politique ce samedi: Vincent Blondel, l'ancien recteur de l'UCLouvain et tête de liste pour Les Engagés dans le Brabant wallon. Il ne mâche pas ses mots quant à la situation économique de la Wallonie. "Il va falloir mettre le plan de relance wallon en pause", souligne-t-il.

Vincent Blondel.

La migration reste un enjeu important lors de ces élections. Pourquoi? Que penser du pacte migratoire européen? Comment réussir l'intégration? Le sociologue Felice Dassetto fait le point. "Nous devons réinventer notre politique migratoire", dit-il.

Si vous ne savez pas encore pour qui voter, n'oubliez pas de consulter notre Guide élections! L’Echo a comparé pour vous les programmes des six principaux partis francophones. Emploi, société, fiscalité, climat, santé… Découvrez les réponses de chaque parti aux 60 questions qui feront la Belgique de demain.

Et si vous investissiez comme Warren Buffett?

À 93 ans, pour bon nombre d’entre nous, Warren Buffett a d’ores et déjà gagné sa place au Panthéon des investisseurs immortels. Sa stratégie, faite de principes sages, a produit des rendements phénoménaux. Quels sont ses secrets? Et pouvez-vous investir comme le maestro?

Vous ne souhaitez pas perdre des heures à étudier des solutions d'investissement? En confiant cette tâche à un robot conseiller, vous placez, en quelques clics, votre épargne dans des portefeuilles de fonds indiciels sur mesure. Mais n'allez pas trop vite! Il y a quelques points d'attention à surveiller.

Kunstenfestivaldesarts, Angus & Julia Stone, Festival de Cannes

L'actualité culturelle est riche cette semaine. À la pointe du théâtre, des arts visuels ou de la danse, le Kunstenfestivaldesarts dévoile une audacieuse sélection internationale. Organisé dans des lieux phares de la culture bruxelloise, l'événement interroge notre époque et ouvre des pistes de réflexion pour demain, dès ce week-end, et jusqu'au 1ᵉʳ juin.

C'est la plus célèbre et talentueuse fratrie de l'indie folk-rock que l'on connaisse. Sept ans après "Snow", Angus et Julia Stone reviennent avec "Cape Forestier", un album contenant des perles d'amour et de voyages. Depuis Hydra, en Grèce, ils ont répondu à nos questions.

Angus & Julia Stone.

Enfin, entre nouvelle génération sur le tapis rouge, come-back de monstres sacrés hollywoodiens, #MeToo et grève salariale, le 77ᵉ festival de Cannes électrisera le cinéma du 14 au 25 mai.



