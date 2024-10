Moyen-Orient, élections communales, Odoo: les incontournables du week-end

La guerre au Moyen-Orient a pris une dimension régionale ces derniers jours avec l'offensive israélienne au Liban, l'assassinat du chef du Hezbollah Hassan Nasrallah et les tirs de missiles iraniens sur l'État hébreu. Avant une attaque israélienne sur l'Iran, qui semblait probable à l'heure d'écrire ces lignes. En attendant, l'armée israélienne a poursuivi ses opérations à Beyrouth et dans le sud Liban.

Cette guerre a débuté il y a un an, quasi jour pour jour, avec les massacres commis par le Hamas en Israël. On vous raconte l'histoire de Shlomo Mansour. Kidnappé par le Hamas le 7 octobre 2023, il est le plus vieil otage israélien toujours retenu captif dans la bande de Gaza. Bien malgré lui, ce grand-père octogénaire incarne plusieurs chapitres majeurs de l'histoire tumultueuse du Moyen-Orient.

Élections communales

Dans une semaine auront lieu les élections communales. De nombreuses villes et communes ont une difficulté commune: leurs finances. À tel point que, dans le cadre du plan Oxygène, la banque ING a refusé de financer les besoins de Liège, Charleroi, Mons, Ath, Namur, La Louvière et Verviers. La situation financière catastrophique des villes et communes wallonnes nécessitera une remise à plat de leurs missions après les élections du 13 octobre et elles appellent à l'aide...