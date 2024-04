Nafi Thiam, débat sur la migration, les performances des SIR, votre déclaration fiscale: les incontournables du week-end

Nafi Thiam est la guest star de notre édition week-end. Un important chapitre politique - avec un débat Sammy Mahdi/Georges Gilkinet sur la migration et un zoom sur le nationalisme flamand - les sociétés immobilières cotées ou encore votre déclaration fiscale sont également au programme. Bonne lecture!

Une invitée exceptionnelle, une athlète qui l'est tout autant: Nafi Thiam est à l'honneur dans notre supplément Sabato. Elle a déjà tout gagné. Mais elle en veut plus. Avec en perspective les Jeux olympiques de Paris, nous l'avons suivie en exclusivité pendant un an, notamment en Afrique du Sud. Elle nous a également accordé plusieurs entretiens. "Je ne veux rien laisser de côté", dit la star de l'heptathlon.

Vue en plein écran Nous avons suivi Nafi Thiam en exclusivité pendant un an. ©Siska Vandecasteele

La connaissance des langues des Belges - tant au nord qu'au sud du pays - se dégrade. C'est ce qui ressort de notre enquête auprès de plusieurs prestataires en ressources humaines. Tous les acteurs déplorent cette détérioration des compétences linguistiques. Un handicap pour le recrutement... et la position concurrentielle de la Belgique.

Tesla

Tesla a annoncé cette semaine de mauvais résultats avec le premier recul de ses revenus en quatre ans, mais le constructeur a aussi annoncé des modèles plus abordables à l'avenir alors qu'il est déjà engagé dans une course pour baisser les prix. En Belgique, un nombre croissant de travailleurs peuvent se permettre une Tesla comme voiture de société. La part de marché du groupe d'Elon Musk a quintuplé en trois ans sur ce segment. Et la Model Y est le modèle électrique le plus immatriculé en entreprise.

Politique

Vue en plein écran Sammy Mahdi (président du CD&V) et Georges Gilkinet (vice-Premier ministre Ecolo). ©Wouter Van Vooren

Une alliance entre Vlaams Belang et N-VA est-elle possible? Qu'est-ce qui différencie Vlaams Belang et N-VA? Pourquoi la Flandre vote-t-elle séparatiste? Voilà quelques questions abordées dans notre dossier sur le nationalisme flamand.

Un must read ensuite: notre Guide élections. L’Echo a comparé pour vous les programmes des six partis francophones pour les prochaines élections. Emploi, société, fiscalité, climat, santé… Découvrez les réponses de chaque parti aux 60 questions qui feront la Belgique de demain.

Politique toujours. Quittons les frontières belges pour une rencontre avec Jeroen Dijsselbloem. Le bourgmestre d'Eindhoven, qui a aussi présidé l'Eurogroupe, ne ménage pas sa peine pour conserver en ses terres le groupe mondial ASML, le fabricant néerlandais de machines à produire des puces électroniques. "Ce n’est pas en attirant les entreprises étrangères à coups de subsides que l’Europe forgera son autonomie stratégique."

Vue en plein écran Jeroen Dijsselbloem, le bourgmestre d'Eindhoven, qui a aussi présidé l'Eurogroupe. ©Karoly Effenberger

Les huit nouveautés de la déclaration fiscale

Prime pouvoir d’achat, déduction du loyer, régime transitoire des droits d’auteur, taxe Caïman, bonus logement fédéral... Découvrez ce qui change pour votre déclaration d’impôts cette année. Évitez également les pièges de la déclaration simplifiée!

Vue en plein écran Découvrez ce qui change pour votre déclaration d’impôts cette année. ©Filip Ysenbaert

SIR

Contre toute attente, les groupes immobiliers cotés à la Bourse de Bruxelles n'ont pas de brique sur l'estomac. Pratiquement tous leurs biens sont occupés, avec des loyers en hausse. Avec, à la clé, des dividendes toujours plus généreux. Seule la hausse des taux d'intérêt empêche cette bonne santé opérationnelle de se refléter dans le cours de leurs actions.

Art Brussels

Foire incontournable de l'art contemporain, Art Brussels a débuté ce jeudi et se poursuit tout le week-end. Découvrez nos coups de coeur parmi les 177 galeries et 800 artistes présents à Brussels Expo. "Cette édition met l’accent sur la nouveauté", souligne Nele Verhaeren, sa directrice.

Vue en plein écran Foire incontournable de l’art contemporain, Art Brussels a débuté ce jeudi et se poursuit tout le week-end. ©saskia vanderstichele

Réconcilier agriculeurs, terres et industriels, le tour de force de Farm for Good

Vue en plein écran ©Valentin Bianchi / Hans Lucas

UCB s'offre un écrin à 300 millions à Braine-l'Alleud