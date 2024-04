Notre industrie menacée par la Chine, Google Cloud, les déçus de la politique: les incontournables du week-end

Les produits chinois qui menacent notre industrie, la bataille des géants de la tech pour les marchés de l'IA et du cloud, la fracture entre citoyens et politique à l'approche des élections: voilà quelques thèmes de votre édition week-end. On vous parle également des taux de la BCE et de la Fed, du budget pour votre jardin et de l'expo Rodin à Mons.

Poussée par un télétravail persistant et la nécessaire transition vers des bâtiments bas carbone, la Commission européenne compte réduire ses surfaces de bureaux à Bruxelles de 20% de plus que prévu.

L'industrie européenne menacée

Une industrie chinoise en surcapacité inonde le marché européen. Panneaux solaires, éolien, véhicules électriques, plastiques et médicaments de l’Empire du Milieu, vont-ils faire boire la tasse à l’industrie européenne?

Google Cloud

Direction Las Vegas à présent. C'est à "Sin City" que nous avons rencontré Thomas Kurian, le CEO de Google Cloud. Il veut rattraper le retard du géant technologique en matière d'IA et de cloud. Sa stratégie commence à porter ses fruits. "Nous sommes à un moment charnière de notre industrie", explique-t-il.

Restons dans le domaine de l'intelligence artificielle. Le monde de la santé est l'un des secteurs qui produit le plus de données. Elles sont toutefois encore peu utilisées. Les exploiter avec l'IA permettra d'attaquer de sérieux problèmes du secteur, dont celui du manque de personnel.

Depuis l'explosion de ChatGPT fin 2022, on nous sert l'intelligence artificielle générative à toutes les sauces. Il est plus que temps de faire un récapitulatif des outils d'IA générative les plus utiles au quotidien et pour les entrepreneurs.

Citoyens et politiques, une fracture irrémédiable ?

Dans moins de deux mois auront lieu les élections. Et on peut déjà vous annoncer un grand gagnant: le parti des abstentionnistes et des votes blancs. En 2019, près de 1,3 million de Belges ne sont pas allés voter. Cette proportion pourrait encore augmenter cette fois. Pourquoi cette déconnexion entre une partie des citoyens et le monde politique? Pour comprendre, nous nous sommes rendus, à la rencontre de ces déçus de la politique, à Fontaine l'Evêque, une commune particulièrement touchée par le phénomène.

Politique toujours. L'ancien juge Michel Claise a déboulé récemment sur les listes pour DéFI. Il détaille ses projets. "Il faut récupérer des moyens dans les poches des grands criminels et des fraudeurs", estime-t-il.

Lutte contre l'inflation

Alors que la désinflation commence à stagner, les marchés scrutent anxieusement la réaction des banques centrales. Aux États-Unis, l'espoir d'une baisse rapide des taux faiblit, avec des conséquences pour les investisseurs et les chances de réélection de Joe Biden. Voici pourquoi la dernière ligne droite de la lutte contre l'inflation inquiète autant.

Investir... dans votre jardin

Les beaux jours reviennent. Et cela se fait sentir aussi dans votre jardin. Architecte paysagiste, terrassement, élagage, tondeuse-robot, jardinier, abris de jardin… que coûtent l’embellissement et l’entretien de vos extérieurs?

Expo Rodin à Mons

Une exposition unique à découvrir: le Musée des Beaux-Arts de Mons allie 200 sculptures et dessins rarement vus d’Auguste Rodin à 23 pièces de Berlinde de Bruyckere, sculptrice belge majeure.

Enfin, votre supplément Sabato est de retour ce samedi avec une édition spéciale "Luxurious living". À découvrir, entre autres: la maison Klenowicz, l'ultime œuvre de l'architecte Constantin Brodzki à Bruxelles.

Alexandre Mars: "Il faut déconstruire le modèle de l'entrepreneur bling bling"