Rapport Draghi, débat Prévot/Mahdi, taux en baisse: les incontournables du week-end

Que pensent nos industriels du rapport Draghi? Un nouveau gouvernement fédéral va-t-il voir le jour bientôt? Comment protéger son épargne face à la baisse des taux? Voilà quelques questions abordées ce week-end. Bonne lecture!

L'ancien Premier ministre italien et ex-président de la Banque centrale européenne Mario Draghi a publié début septembre un volumineux rapport sur la compétitivité de l'UE. Alors que ce texte est aujourd'hui analysé et soupesé par les dirigeants européens, qu'en pensent nos industriels? Draghi a-t-il raison? Nous avons interrogé quatre capitaines d'industrie belges (Florence Bosco, Stéphane Burton, Fabrice Brion et François Michel) qui pèsent le pour et le contre face aux réalités de leur terrain. Leur message? "Le rapport Draghi est bon, mais..."

Aux États-Unis, Joe Biden a investi des milliards de dollars dans la transition "verte". La moitié des fonds destinés à cette fin (l'Inflation Reduction Act) a été dirigée vers les "swing states", ces États pivots où se jouera la prochaine élection présidentielle. Sera-ce suffisant pour que Kamala Harris puisse reconquérir la Rust Belt, la région industrielle du nord-est des États-Unis? Nous sommes partis en reportage au Michigan, le moteur de l'industrie auto américaine, où une usine de batteries électrise la campagne.

Publicité

On reste dans l'industrie et on s'attarde sur les semi-conducteurs. ASML a dévissé en bourse après avoir abaissé mardi ses perspectives pour 2025. Nvidia caracole pour sa part à Wall Street. Le coup de mou d’ASML est révélateur d'un secteur des puces à deux vitesses.

Débat Prévot / Mahdi

Jeudi, la mission du formateur Bart De Wever a été prolongée. Les négociations pour un nouveau gouvernement "Arizona" s'accélèrent. Et on en sait un peu plus sur les intentions fiscales de la prochaine équipe fédérale: Bart De Wever veut notamment supprimer la tranche supérieure d'impôts. Nous avons également réuni les deux présidents des partis centristes, Maxime Prévot (Les Engagés) et Sammy Mahdi (CD&V). Ils estiment que si ce n'est pas Bouchez qui a torpillé la négociation, une taxation des plus-values n'en est pas moins légitime. "Il faut une contribution des épaules les plus larges", disent-ils.

Vue en plein écran

Les gouvernements wallon et de la Fédération Wallonie-Bruxelles ont présenté leur budget mercredi. La ministre-présidente francophone Elisabeth Degryse (Les Engagés) estime que le gel des dotations des organismes publics, combiné à des économies de fonctionnement, constitue un basculement.

Publicité

Vue en plein écran ©saskia vanderstichele

Publicité

Taux en baisse

Vue en plein écran ©Filip Ysenbaert

Investir dans un... procès

Et si vous investissiez dans un procès plutôt que dans une start-up? Un procès environnemental d'envergure débute ce lundi à Londres. Pour financer la représentation des victimes, un cabinet d'avocats a levé plus de 700 millions d'euros auprès d'investisseurs privés à la recherche d'une noble cause à défendre. Mais aussi d'un bel investissement à réaliser.

Brink's

À l'heure où les paiements électroniques dominent, Brink's, le leader de la gestion du cash, est contraint de se réinventer. Pour son nouveau patron Philippe Bottequin, cela passe par de nouveaux services, mais aussi par une inévitable consolidation du marché: "À terme, nous serons les seuls transporteurs de fonds en Belgique", assure-t-il.

Publicité

Vue en plein écran ©Saskia Vanderstichele

Indépendant: optimisez vos finances

Préserver ses finances est crucial lorsque l'on est indépendant. Protection du patrimoine, avantages fiscaux, assurance, transmission d’entreprise... Voici nos pistes et conseils pour optimiser et sécuriser votre situation financière.

Votre PME est-elle bien protégée face aux cyberattaques? Mesures de sécurité, tests d’intrusion, sensibilisation des employés, assurances... Voici tout ce qu'il faut savoir pour sécuriser votre activité face aux cyberattaques.

Voyager avec l'IA

Un peu d'évasion pour terminer. Et si vous partiez en voyage en compagnie d’une intelligence artificielle? Elle planifie l’itinéraire, permet de parler couramment une autre langue et même de bavarder avec la Joconde.

Vue en plein écran

Dynali veut transformer ses hélicoptères en drone

Vue en plein écran ©Kristof Vadino

Poussé dans le dos, le commerce de détail mise sur la circularité