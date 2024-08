Crise politique, rentrée scolaire, Jackson Hole: les incontournables du week-end

Maxime Prévot en mission pour sauver l'Arizona, les projets de la nouvelle ministre de l'Enseignement Valérie Glatigny ou encore les retombées de la conférence de Jackson Hole sur les marchés : voilà quelques bonnes lectures pour votre week-end.

Maxime Prévot a été nommé médiateur par le Roi. La mission du président des Engagés est claire: sauver la potentielle coalition "Arizona" en permettant une relance des négociations entre les cinq partis qui la composent. L'Arizona a-t-elle encore une chance? Le MR est-il gagnant ou perdant d'une semaine sous haute tension? La N-VA va-t-elle durcir le ton? Voici quelques clés pour décoder la crise politique.

L'échec de la mission du formateur Bart De Wever, jeudi soir, risque de postposer de plusieurs semaines la formation d'un nouveau gouvernement fédéral. Or, l'Europe attend un budget belge pour le 20 septembre. Est-ce grave? Ce délai est à relativiser.

Si l'Arizona arrive à se relancer, elle ne repartira pas de zéro. Budget, fiscalité, pensions, marché du travail: voici en détails ce qui était sur la table avant l'échec des négociations.

À Bruxelles, la formation d'un gouvernement régional est toujours dans les limbes. En attendant, l'exécutif sortant a suspendu les primes à la rénovation (Renolution). Comment les Bruxellois peuvent-ils financer leurs travaux à moindre coût? Y a-t-il des alternatives? Est-il possible de reporter vos travaux?

Rentrée scolaire

Ce lundi, c'est la rentrée scolaire. Pour l'école, de gros changements sont à venir, selon les intentions du nouveau gouvernement francophone. Mais pour augmenter la qualité des apprentissages, il faut d'abord avoir un professeur dans chaque classe. C'est la priorité absolue de la nouvelle ministre de l'Enseignement, Valérie Glatigny: "Ce qui nous obsède, c’est la pénurie d’enseignants."

Avec la rentrée scolaire, c'est aussi le retour possible des aléas familiaux. Un imprévu? Un enfant malade? Quelles sont les solutions pour dépanner les parents?

Jackson Hole

"Le temps est venu": par ces mots, le président de la Réserve fédérale américaine Jerome Powell a donné, vendredi à Jackson Hole, le signal que les marchés attendaient, ouvrant grand la porte à une première baisse des taux lors de la prochaine réunion de la Fed, les 17 et 18 septembre.

Présent également à Jackson Hole lors de la grand-messe des banquiers centraux, Hanno Lustig, économiste belge qui travaille à Stanford, a averti sur les risques de voir "les dettes publiques européennes s'engager sur la voie japonaise".

Sur les marchés toujours, l'indice star de la Bourse de Bruxelles rebondit bien en 2024, après deux années difficiles. "Le Bel 20 continuera à surperformer les autres indices européens", selon Aurélien De Bauw, gestionnaire de fonds chez Belfius Asset Management.

Bon d'État

Jeux paralympiques

Mercredi prochain débutent les Jeux paralympiques à Paris. Dans le handisport aussi, les meilleurs cherchent à améliorer leurs performances en soignant les détails. La start-up Tecfit accompagne deux champions belges (Maxime Hordies et Maxime Carabin) aux Jeux.

Paiements électroniques

Les frais liés aux transactions électroniques peuvent vite s'accumuler pour les petites entreprises. Des solutions et des alternatives existent néanmoins pour optimiser vos coûts.

Gamescom

Direction Cologne pour notre reportage à la Gamescom, le plus grand salon du jeu vidéo en Europe. Si, pour certains, c'est un rendez-vous dédié au divertissement, pour d'autres, c'est une opportunité professionnelle majeure, voire essentielle dans certains cas. Nous avons aussi profité de l'occasion de la sortie du nouveau jeu vidéo Star Wars, baptisé Outlaws, pour interroger Julian Gerighty, directeur créatif du projet, sur son rapport à l'univers.

Vin et tourisme

On termine, tout en légèreté, en mariant vin et tourisme. Car la beauté du vin ne réside pas seulement dans le verre. Les domaines viticoles eux-mêmes sont souvent magnifiques et intéressants à visiter. Découvrez les plus beaux domaines viticoles à visiter en Belgique.

