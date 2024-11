Elections américaines, les déboires de VW, indexation des salaires: les incontournables du week-end

Cette élection aura un impact considérable. Si Harris s’inscrirait peu ou prou dans la continuité de la présidence Biden, Trump promet des mesures qui provoqueraient un bouleversement systémique de l’économie mondiale. Derrière les deux candidats, des entrepreneurs financent les campagnes et tentent d'influencer la politique américaine. Qui? Pourquoi? Si Elon Musk est le plus visible, il est loin d'être le seul...

Vous pouvez retrouver ici notre dossier spécial sur les élections américaines . Et on vous donne aussi rendez-vous sur notre site et sur notre application pour suivre en direct les événements aux États-Unis tout au long des prochains jours. Stay tuned!

L'Espagne en deuil

Plus de 200 morts, des dizaines de disparus, des dégâts considérables et une population traumatisée: les inondations qui ont ravagé la région de Valence, en Espagne, suscitent légitimement beaucoup d'émotion et posent de nombreuses questions. Dont celle-ci: peut-on s'adapter et prévenir ce genre de catastrophes naturelles, dont la fréquence et l'intensité vont augmenter avec le changement climatique?