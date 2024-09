Indexation, Liban, BeCentral, Colruyt: les incontournables du week-end

L'indexation des salaires, la guerre au Liban, les projets de Colruyt ou de BeCentral, les malades de longue durée ou encore le trimestre de tous les dangers sur les marchés: voilà quelques thèmes de votre édition week-end.

L'indexation automatique des salaires des quelque 500.000 employés, qui interviendra en janvier prochain, devrait être un peu moins forte qu'escompté jusqu'ici et s'établir aux alentours de 3,5%. Malgré tout, cela représente des hausses de 19,5% de janvier 2022 à janvier 2025. Un choc difficile à absorber pour certaines entreprises. L'horeca et les PME sont les plus vulnérables à l'indexation des salaires. Le rêve des patrons: qu'on n'indexe que les salaires nets.

BeCentral

Le campus numérique bruxellois BeCentral a entamé un nouveau cycle de vie avec à sa tête Charlène Crespel. Rentable, le lieu finance plusieurs projets à impact, mais cherche à augmenter son empreinte. La CEO mise sur un alliage de diversité et d'excellence pour y arriver. "L'inclusion peut aussi être synonyme d'excellence", dit-elle.

Colruyt

Le CEO de Colruyt Stefan Goethaert estime que "le monde politique s'est beaucoup mobilisé pour soutenir l'industrie, ce qui est une bonne chose. Mais huit emplois sur dix ne sont pas dans l'industrie. Notre secteur, celui du commerce, est le plus important du pays, il mérite lui aussi de la considération."

Proximus

Après l'annulation de la vente de ses tours à Immobel, Proximus se dit ouvert à toutes les options. Y compris celle de ne jamais retourner à son siège près de la gare du Nord, à Bruxelles.

Les marchés sous pression

Les bourses sont au-devant d'un trimestre de tous les dangers. Avec les élections américaines, la crainte d'une nouvelle crise européenne de la dette et un paysage géopolitique mondial explosif, les perspectives à court terme des marchés n'ont jamais paru aussi confuses. Tour d'horizon des écueils à surmonter pour les investisseurs.

La guerre au Liban

À propos des tensions géopolitiques, la guerre entre Israël et le Hezbollah a augmenté fortement en intensité ces derniers jours au Liban. L'escalade est-elle inéluctable? La région toute entière va-t-elle basculer dans la guerre? Qui en profite? Jihane Sfeir, professeure à l'ULB et spécialiste du monde arabe, estime que le Hezbollah et le gouvernement de Benjamin Netanyahou se nourrissent de leur haine réciproque. "La guerre va renforcer la position politique du Hezbollah au Liban", explique-t-elle encore.

Les bombardements israéliens ont poussé des dizaines de milliers de Libanais sur la route de l'exode. Le bilan humain est colossal, dans un pays déjà frappé par des crises multiples. "L'armée israélienne tue des civils et le monde se tait", déplorent nos témoins au pays du cèdre. Dans le nord d'Israël aussi, la tension et l'inquiétude sont fortes: "On se prépare au pire" à Haïfa, la grande ville la plus proche de la frontière libanaise.

Dans ce conflit, l'ombre de Téhéran n'est jamais très loin. Dans son nouveau roman, la journaliste Delphine Minoui, grand reporter et spécialiste du Moyen-Orient, nous plonge au cœur du mouvement "Femme, Vie, Liberté" en Iran. "Le régime est déjà tombé dans les têtes", explique-t-elle.

Gouvernement flamand

Retour en Belgique. N-VA, CD&V et Vooruit étaient sur le point, vendredi soir, de conclure un accord final pour former un nouveau gouvernement flamand. À sa tête, Mathias Diependaele. Qui est le nouveau ministre-président flamand?

Malades de longue durée

500.000. C'est le nombre estimé de malades de longue durée (c'est-à-dire en incapacité de travail depuis un an ou plus). Et la tendance est à la (forte) hausse. Quels sont les bons remèdes face à ce problème? Quelles sont les pratiques à suivre dans les entreprises? Comment mieux accompagner pour aboutir à un retour au travail?

Fins de carrière

Aujourd'hui, un travailleur belge sur dix (11,5%) a plus de 60 ans. Des dispositifs sont prévus pour accompagner les fins de carrière, mais les entreprises peuvent, elles aussi, prendre des initiatives pour chouchouter leurs travailleurs âgés.

Réussir sa faillite

Comment limiter les dégâts quand votre PME tombe en faillite? En agissant rapidement et en vous entourant d'experts, vous pouvez encore en contenir l'impact, protéger vos intérêts et préparer au mieux la suite.

Le Joker est de retour

C'est l'événement cinématographique du moment: "Joker: folie à deux" sort en salle ce 2 octobre. Todd Phillips surprend, voire critique ses fans, questionnant l'attrait pour le chaos et le culte de la personnalité autour de son antihéros. Lady Gaga rejoint Joaquin Phoenix pour un drame psychologique reconverti en comédie musicale.

