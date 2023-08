Les incontournables du week-end

Le bon d'État, l'insécurité à Bruxelles, la guerre en Ukraine, l'avenir du port d'Anvers, la rentrée des classes, la migraine: voilà quelques thèmes abordés ce week-end. Découvrez-en davantage ci-dessous!

Le bon d'État à un an, aidé par un précompte mobilier réduit, est une initiative du ministre fédéral des Finances Vincent Van Peteghem. Sa collègue Annelies Verlinden, ministre de l'Intérieur issue du même parti CD&V, doit faire face, pour sa part, à une actualité délicate à gérer: l'insécurité, notamment près de la gare du Midi, à Bruxelles. Annelies Verlinden est notre invitée politique ce samedi. On fait également le point sur les dossiers chauds de la rentrée, tant pour le Fédéral que pour les gouvernements wallon et bruxellois. Avec un point commun: les budgets.

Vue en plein écran Annelies Verlinden, la ministre de l'Intérieur. ©Diego Franssens

Un autre invité prestigieux dans nos colonnes était de passage à Bruxelles ce vendredi: découvrez notre interview de Vitali Klitschko, le maire de Kiev. Il évoque bien sûr la guerre en Ukraine et appelle les entreprises belges à investir dans la reconstruction de son pays.

Partons ensuite à la rencontre de Jacques Vandermeiren, le CEO du Port d'Anvers. Selon lui, le permis annulé pour le craqueur d'Ineos est emblématique d'une Europe qui a encore du mal à se positionner dans la chimie pourtant indispensable à l'industrie du futur. Jacques Vandermeiren annonce aussi jusqu'à 1 million de voitures chinoises à Zeebruges l'an prochain!

Rentrée des classes

Lundi, c'est la rentrée des classes. Ces dernières années, de nombreuses places ont été créées à Bruxelles pour répondre au défi démographique dans la capitale. Mais l'école souffre toujours d'une pénurie de profs inquiétante. On fait le point.

Vue en plein écran Il n'existe pas de cadastre officiel pour connaître le nombre de places qui existent réellement dans l'enseignement francophone. ©Hans Lucas via AFP

La rentrée dans le supérieur interviendra un peu plus tard, vers la mi-septembre. Investir dans un kot étudiant est-il une bonne idée? Pas tant que ça... Mon Argent vous explique pourquoi.

La rentrée est peut-être synonyme de maux de tête pour certains... Saviez-vous que la migraine est l’affection neurologique la plus fréquente dans notre pays? Et qu'elle est un véritable casse-tête... financier pour la Sécu et pour les entreprises?

Pour terminer, rendons-nous à New York et plus précisément à Brooklyn. Pour le 50e anniversaire du Hip-hop, Roc Nation, l'agence de divertissement de Jay-Z, a relevé un défi unique: construire une exposition tentaculaire au sein d'une bibliothèque publique. Reportage.

La Gamescom, le rendez-vous magique des fans et du business du jeu vidéo

Vue en plein écran Du 23 au 27 août, le monde du jeu vidéo s'est donné rendez-vous à Cologne. ©AFP

Gare aux versements trop généreux dans votre pension complémentaire