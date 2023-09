Les incontournables du week-end

L'interview d'Alexander De Croo, l'efficacité du Forem, la rentrée littéraire, les 25 ans de Google, le marché immobilier résidentiel neuf, les résultats à la Bourse de Bruxelles et, last but not least, le bon d'État: voilà quelques thèmes abordés dans notre édition week-end, rehaussée par nos suppléments: Sabato et le Guide Succession. Bonne lecture!

Le gouvernement fédéral a tenu son Conseil des ministres de rentrée ce vendredi. La migration était sur la table. Mais le budget et la campagne électorale sont aussi dans toutes les têtes. Notre invité politique ce samedi est le Premier ministre Alexander De Croo. Quelles sont ses ambitions? Qu'attendre encore de son exécutif ? Notre interview.

On change de niveau de pouvoir. En Wallonie, le Forem est régulièrement pointé du doigt pour son inefficacité. Combien de formations sont proposées aux chômeurs wallons? Sont-elles consacrées aux métiers en pénurie? Et mènent-elles vers un emploi? On vous dévoile en exclusivité les contours d'une étude qui permet d'analyser les performances du Forem et de la politique wallonne de l'emploi.

Si vous avez souscrit au bon d'État, peut-être avez-vous transféré une partie de vos avoirs placés sur un compte d'épargne. Mais attention: si vous voulez retirer une partie de vos économies de votre compte d'épargne, de votre compte à terme ou revendre des produits d'investissements, ne négligez pas les frais ni la fiscalité.

Toujours à propos d'investissements, on jette un petit coup d'œil dans le rétro: quel bilan tirer de la saison des résultats à la Bourse de Bruxelles? C'est notre dossier Investir.

Le Belge a une brique dans le ventre... mais elle pèse de plus en plus lourd sur l'estomac. Le marché immobilier résidentiel neuf est au plus bas. Entre taux élevés, inflation des coûts des matériaux, baisse du pouvoir d'achat, investir dans une construction neuve devient de plus en plus difficile. Et cela impacte tant les acquéreurs potentiels que les acteurs du secteur.

Poursuivons en célébrant un anniversaire: le 4 septembre 1998, Larry Page et Sergey Brin louent un garage pour y installer leur petite start-up. Son nom? Google... 25 ans plus tard, peut-on vivre sans Google? Du célèbre moteur de recherche aux vidéos Youtube en passant par le système d'exploitation Android, le navigateur Chrome, la messagerie Gmail ou des applications comme Maps, l'entreprise de Mountain View influence nos vies au quotidien. Quelles sont les dates clés de l'histoire de Google? Quels sont les succès, les échecs et les défis de Google? C'est notre dossier Regards.

Terminons par un chapitre culturel. En ce début septembre, on vous a concocté un beau dossier sur la rentrée littéraire. Découvrez nos coups de cœur. À lire également: l'interview de Diane Kruger pour son nouveau film "Visions". Enfin, un peu de musique, avec le succès du vinyle dans les Marolles.

Derrière le parvis de St-Gilles, la lourde rénovation de l'Aegidium se prépare

Haut lieu des nuits bruxelloises du début du XXe, l'Aegidium devrait accueillir un acteur culturel d'ici quelques années, après une cure de jouvence à près de 17 millions d'euros.

Bruxelles peut-elle s'inspirer de Paris pour financer son métro?

MR et PTB veulent que Bruxelles prenne exemple sur Paris pour le financement du métro. Pour L'Écho, le directeur financier de la Société du Grand Paris dresse les grandes lignes de son modèle de financement.