Les incontournables du week-end

Puis nous avons voulu prendre un peu de recul sur les événements pour mieux les comprendre et leur donner quelques perspectives. D'abord, en interrogeant deux personnalités reconnues pour leur expertise et leur hauteur de vues: Elie Barnavi, ancien diplomate, historien et essayiste d'une part; et Bichara Khader, professeur émérite, spécialiste du monde arabe d'autre part. Puis, à l'aide de cartes et de chiffres, découvrez notre décodage pour tout comprendre au conflit israélo-palestinien, que ce soit sur la situation à Gaza, sur les autres zones de tensions (Cisjordanie, Jérusalem, Liban, Golan) ou encore sur le jeu des alliances au Proche-Orient. Notre ligne du temps vous rappelle également les grandes dates de ce conflit plus que centenaire.