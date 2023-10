Les incontournables du week-end

La rénovation du logement est une préoccupation majeure pour de nombreux Belges. Pour preuve, les crédits "verts" ont atteint un record historique au premier semestre 2023. Et le moins que l'on puisse écrire, c'est qu'il y a du boulot en perspective: L'Echo a analysé les performances énergétiques des biens vendus sur Immoweb au cours des 12 derniers mois. Le nombre de passoires énergétiques est très élevé dans les trois Régions. Et il atteint carrément 75% pour les maisons à vendre en Wallonie.

Après l'attentat, la démission du ministre de la Justice Vincent Van Quickenborne vendredi dernier et son remplacement controversé par Paul Van Tigchelt ont envoyé l'Open Vld dans les cordes. Notre invitée politique ce samedi est Alexia Bertrand, désormais membre de l'Open Vld et secrétaire d'État au Budget. Elle est donc très bien placée pour parler du malaise chez les libéraux flamands, mais aussi des sous-investissements budgétaires dans la sécurité et la justice ainsi que, plus globalement, de l'état de nos finances publiques. Et, dans la perspective des élections, Alexia Bertrand se dit prête à faire sa propre liste!