Yaka! | "Entrepreneurs, on prend des décisions sans toujours savoir ce que l'on fait", Sébastien Deletaille (Rosa)

Sébastien Deletaille est l'invité du podcast Yaka! Le cofondateur et CEO de Rosa, une application santé, répond aux questions de L'Echo. Et notamment à celle-ci: croître, oui, mais pour quoi faire?

Son cofondateur, Sébastien Deletaille (ex-Riaktr et Medispring) , n'est pas un inconnu sur le marché entrepreneurial. La croissance, pour lui, est autant un enjeu de survie qu'une mission sociétale: "Penser qu'avec dix personnes, on va arriver rapidement à résoudre de très grands problèmes, c'est se mentir."

Pour y parvenir, la start-up a déjà acquis cet été la société néerlandaise Umbi , qui commercialise des solutions de portails numériques à destination des hôpitaux. Le portefeuille de Rosa comporte désormais 11 hôpitaux belges et plus de 5.000 professionnels de santé.

Cette stratégie de croissance devrait permettre à la jeune pousse de gagner du temps face à des concurrents musclés, tels que Helena (Corilus) et Nexus Health (UZ leuven et Cegeka) .

Rosa, en tant qu'asbl, doit encore prouver que sa mission et son statut ne l'empêcheront pas d'être une structure durable et crédible. En particulier dans le milieu très fermé de la santé.

