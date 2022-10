Yaka! | "Les opportunités sont là où les autres s'arrêtent", Jean-Charles Samuelian-Werve (Alan)

Jean-Charles Samuelian-Werve est l’invité du podcast Yaka!. Il est le co-fondateur et CEO de Alan, qui commercialise une assurance santé 100% digitale. Avec une ambition internationale, le Français est venu répondre aux questions de L'Echo et témoigner de son Esprit Yaka!

Le jour de l’interview, Jean-Charles Samuelian-Werve, agenda plein à craquer, nous a expliqué qu’il ne pourrait pas déborder sur son planning. Il devait récupérer, comme tous les jours, ses enfants à l’école. Et l’équipe de L’Echo de se demander: gérer la croissance de deux enfants et d’une scale-up en hyper croissance de front, c’est possible ?

Il semble bien. Alan, la pépite de la French Tech a lancé son app santé sur le marché belge à la fin 2020. Elle espère désormais atteindre les 500.000 membres d’ici à trois ans. L’assureur se donne les moyens de ses ambitions, avec une levée de fonds de 183 millions d’euros réalisée en début d’année.

Dans un secteur aussi difficile à pénétrer que les assurances et la santé, Jean-Charles Samuelian-Werve retient une leçon apprise en cours de route: «Il ne faut pas s’arrêter aux approximations et aux ‘on dit’. Il faut aller très profondément dans les textes de lois, construire le savoir et se différencier. Pour faire simple, les opportunités sont là où les autres s’arrêtent.»

