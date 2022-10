Yaka! | "On a décidé en 2h de lancer 15 nouveaux marchés", Laura Warnier (GoStudent)

La clé de la croissance pour elle est de prendre les challenges pas à pas. Raison pour laquelle piloter la croissance d’une scale-up de la taille de GoStudent ne serait finalement pas plus compliqué que de gérer une PME de 15 personnes: "À chaque étape de la vie, que ce soit quand on est étudiant, quand on entreprend, quand on engage une première personne, ou dix personnes après, il y a toujours un niveau de complexité. Aujourd’hui, chez GoStudent, on est 1600 employés à travers vingt marchés. Ça peut paraître plus compliqué qu’il y a 4 ans, quand on était moins de dix personnes, mais quand on sait pourquoi on le fait, ce n'est pas plus compliqué.»