C'est un chantier qui a duré trois ans, sur le Boulevard Anspach, dans le cœur de Bruxelles. Les palissades sont à présent démontées, tout comme les grilles qui bloquaient l'accès au Palais de la Bourse depuis des années. La façade, débarrassée des stigmates de la pluie et de la pollution, a retrouvé une teinte claire, proche de ce que devaient voir les passants lors de l'inauguration du bâtiment de Léon-Pierre Suys, en 1873.

Le Palais de la Bourse, point de repère central du centre-ville bruxellois.

À l'intérieur, la salle monumentale où se tenaient les séances de la Bourse de Bruxelles jusqu'en 1996 a été restaurée. La couche de peinture blanche qui cachait, depuis des années, les colonnes de faux marbre et les frises a été retirée. C'est de là que les visiteurs pourront rejoindre le Belgian Beer World, musée de la bière, qui doit accueillir, à terme, 600.000 visiteurs par an. Mais la Bourse rénovée offre d'autres surprises, comme un site archéologique rouvert au public et un rooftop qui tutoie la Grand-Place.

L'édifice rouvre ses portes au grand public ce samedi 9 septembre, mais L'Echo a déjà pu s'y promener pour vous en donner un avant-goût. Suivez ci-dessous Nel Vandevannet, directrice de la Régie communale autonome (RCA) Bourse Beurs, pour une visite à 360°.

Démarrez la visite ci-dessous