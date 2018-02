1.000 euros par jour, le salaire qui fait scandale à la Ville de Bruxelles

C’est une nouvelle bombe qui s’abat sur la Ville de Bruxelles. Le Vif a mis au jour, dans son édition de cette semaine, une convention passée en l’ASBL Gial, dépendant de la commune-capitale, et son directeur du développement, Michel Leroy. Selon l’hebdomadaire, ce dernier, via sa SPRL Altera Via, toucherait 1.000 euros hors TVA par jour de prestation après indexation. Selon une convention datant de 2008, il serait tenu de prester 175 jours par an au prix de 875 euros par jour hors TVA. Le document est signé par Karine Lalieux, échevine PS en charge de l’Informatique à l’époque. À l’étranger, elle ne réagira que lundi a-t-elle fait savoir à L’Echo. Cette collaboration durerait depuis 18 ans pour un montant total de quelque 3 millions d’euros.