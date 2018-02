1.250 euros par jour pour l'ancien directeur de Gial

Goeders, en tant qu’indépendant, a perçu une plus grosse rémunération que l’ingénieur informatique Michel Leroy (1.000€/jours, via sa société de consultance, sans marché public), dont la révélation est à l’origine de la mise en lumière des dysfonctionnements de la structure publique.

"Pas d'autre choix"

Pour remplacer le directeur, un appel à candidatures a été lancé entre un an et un an et demi plus tard. Au final, quatre candidats ont été auditionnés par le conseil d'administration. Celui-ci était aussi composé de membres de l'opposition et de trois indépendants compétents en la matière.