1 entreprise sur 8 en sursis à Bruxelles

À Bruxelles, 47.000 personnes travaillent dans des entreprises dont la santé financière est précaire, soit 6,7% de l’ensemble de la population active dans la capitale ou un travailleur sur 15. Ces entreprises à la santé chancelante, on en dénombre 23.500 au troisième trimestre 2018, soit 12% du tissu entrepreneurial bruxellois, ou une sur 8. C’est ce que montre le City Dashboard, un tableau de bord des villes développé par Graydon, société de collecte d’informations économiques et financières.

"Si le multiscore de votre entreprise, qui résume la santé financière de celle-ci, se situe entre zéro et 10 sur une échelle de 100, vous pouvez vous dire que vous avez une chance sur huit de ne plus être là dans trois ans."

L’outil est neuf et a été conçu pour aider les responsables politiques locaux dans la gestion économique de leur commune. Il permet de dresser, pour chacune des 589 communes du pays, des constats chiffrés, mais uniquement pour le secteur privé.

L’outil se veut également prédictif. "Si le multiscore de votre entreprise, qui résume la santé financière de celle-ci, se situe entre zéro et 10 sur une échelle de 100, vous pouvez vous dire que vous avez une chance sur huit de ne plus être là dans trois ans. Si votre score se situe entre 10 et 20, vous passez à une chance sur 30", explique Eric Van den Broele, directeur du service d’étude de Graydon.