1 million d'euros par an pour entretenir le parc de Laeken, fermé au public

Pour la première fois en 90 ans, un consortium de journalistes flamands (De Tijd, Knack, Apache et VRT NWS) a analysé en profondeur le patrimoine de la "Donation royale". En effet, la Belgique abrite plus de 7.500 hectares d’immobilier royal. Tous les terrains, forêts et bâtiments appartiennent à une structure juridique dont notre pays a le secret. Mais qui paie les factures qui se chiffrent en millions d’euros?