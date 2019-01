12.500 élèves marchent pour le climat à Bruxelles

Une première manifestation avait été organisée par Youth For Climate jeudi dernier et avait attiré 3.000 jeunes néerlandophones. Ce jeudi, des jeunes francophones ont également décidé de participer. "C'est fou de voir le nombre de personnes présentes aujourd'hui", se réjouit Anuna De Wever, organisatrice. "C'est un signal incroyable. Cela ne peut être ignoré." What do we want? Climate justice", clament notamment les participants, débordant d'enthousiasme.