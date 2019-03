150 à 200 millions d'euros pour rénover entièrement le stade Roi Baudouin

Concrètement, un concours d'architecture va être lancé auprès des écoles d'architecture et des facultés d'ingénieurs. Les critères de confort, mais aussi environnementaux (notamment la mobilité), seront particulièrement sensibles. Le jury chargé de sélectionner le projet lauréat sera composé, outre les politiques, l'Union belge et Golazo, de personnalités du sport comme Eden Hazard, Roberto Martinez, Vincent Kompany, Jan Vertonghen, Nafissatou Thiam, les frères Borlée, et aussi des supporters.

"Un financement 100% public"

Le gouvernement flamand s'est d'ailleurs rapidement félicité de ces annonces. "Je suis content que le bon sens ait prévalu", a commenté le ministre flamand de la Mobilité, Ben Weyts (N-VA). "Pendant des années, on a fait comme si cette rénovation n'était pas une option, mais il se confirme maintenant que c'est possible. Il n'y a donc pas besoin de construire un stade en dehors de Bruxelles sur le parking C". Le ministre flamand des Sports, Philippe Muyters (N-VA), a lui aussi salué la décision, précisant que "la question d'un éventuel financement de la Flandre pour cette rénovation devra être tranchée par le prochain gouvernement flamand". Pour rappel, il y a un peu plus d'un an, le gouvernement flamand avait définitivement fait capoter le projet d'un nouveau stade national sur le plateau du Heysel en refusant d'octroyer à Ghelamco un permis d'environnement pour la construction et l'exploitation du projet sur le Parking C.