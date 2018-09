157 apprentis codeurs pour la première rentrée de l'école 19

De ce nombre, seuls 450 avaient alors été retenus pour participer au second écrémage, les "piscines", ces fameuses périodes de tests intenses s’étalant sur une période d’un mois et censées séparer le bon grain de l’ivraie, soit ne garder que ceux qui en veulent, qui ont la niaque pour avancer .

1/8 sans diplôme

Et quel grain. " D’après l’algorithme de Paris (lire là où tout a commencé avec 42, l’école de codage fondée, entre autres, par Xavier Niel, et dont le modèle a fait des petits, notamment ici, en Belgique, NDLR), le niveau des étudiants retenus est excellent " , se félicite John-Alexander Bogaerts, cofondateur de 19, aux côtés d’Ian Gallienne. "D’ailleurs, c’est ce qui nous a poussés à prendre 157 personnes pour 150 places initialement prévues."

Anti-formatage

Et pour cause, l’idée n’est ici pas de formater les étudiants à un cursus rigide, ni de leur délivrer un simple papier en bout de course. Non, l’objectif est de former ces jeunes âgés de 18 à 30 ans aux métiers du numérique pour qu’ils trouvent un job, et ce, même si cela passe par un arrêt du programme en cours de route.