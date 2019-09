17% de certificats verts en moins à Bruxelles

Le nouveau ministre bruxellois de l’énergie, l’Ecolo Alain Maron, a décidé de réduire le nombre de certificats verts attribués aux nouvelles installations photovoltaïques: la baisse sera de 17% pour les plus petites et de 42% pour les plus grandes. Plusieurs étapes sont nécessaires pour ce faire, et l’entrée en vigueur des nouveaux coefficients, qui implique une nouvelle catégorisation des installations, est prévue pour avril 2020. Il n’y aura pas d’effet rétroactif.