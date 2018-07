43% des demandeurs d'emploi ont un diplôme non reconnu à Bruxelles

Olivia P’tito rempile à la direction de Bruxelles Formation. Objectif: atteindre les 20.000 stagiaires et reprendre la gestion des formations en entreprises en 2020.

Olivia P’tito entame un nouveau mandat de cinq ans à la direction générale de Bruxelles Formation. Le gouvernement bruxellois a acté sa reconduction la semaine dernière, après évaluation et avis favorables d’un jury. L’occasion pour la socialiste, en place depuis 2013, de faire le tour de quelques enjeux qui mobiliseront, dans les années à venir, les quelque 530 personnes qui travaillent pour l’institution.

"Nous continuerons à travailler main dans la main avec Actiris pour faciliter la vie de nos usagers, qu’ils soient à la recherche d’emploi ou employeurs", entame Olivia P’tito. La "Cité des métiers", ouverte au rez-de-chaussée du siège d’Actiris et dans laquelle 30 agents de Bruxelles Formation orientent quotidiennement les demandeurs d’emploi concrétise ces liens renforcés avec l’organisme régional de mise à l’emploi.

Bruxelles Formation vient de boucler son rapport annuel 2017. Celui-ci enregistre de nouvelles hausses, malgré la baisse structurelle que connaît le taux de chômage à Bruxelles. L’an dernier, 22.425 places en formation ont été mises en œuvre , dans les modules propres à l’organisme, chez ses partenaires externes et en entreprises.

Contre un peu moins de 21.900 en 2016. Compte tenu du fait qu’une personne peut entrer dans un cursus comprenant plus d’une formation, le cap des 16.000 personnes formées grâce à Bruxelles Formation a été franchi l’an dernier. On rappellera qu’ une formation qualifiante augmente les chances de trouver un emploi stable de 22% , selon une étude d’impact réalisée en 2015.

"Notre devoir est de rendre nos formations accessibles afin de rencontrer les besoins des uns et des autres, poursuit Olivia P’tito. Mais il faut bien se rendre compte dans quelle situation on se trouve à Bruxelles. 43% des demandeurs d’emploi inscrits à Actiris ont des diplômes obtenus à l’étranger, pour la plupart au sein de l’Union européenne, et qui ne sont pas reconnus ici."