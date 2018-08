500.000 boutures ornent le tapis de fleurs de Bruxelles

Le projet original est une création de la graphiste mexicaine Ana Rosa Aguilar Aguado, originaire d'Uriangato. Elle a intégré une multitude de symboles, et de motifs issus du Guanajuato. L'élément central est un oiseau typique des broderies de la culture Otomi, placé au centre d'un soleil, principale divinité des Purépechas. L'ensemble est entouré de fleurs, dans des tons rouge, jaune et brun. Mark Schautteet, créateur attitré du tapis, a converti la création en une composition florale. Par ses nombreux détails, il s'agit du projet le plus complexe jamais réalisé.