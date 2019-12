65.000 voitures interdites dans la zone de basses émissions bruxelloise ce 1er janvier

Bien qu’elle soit implémentée depuis le 1er janvier 2018, la zone de basses émissions bruxelloise suscite pour la première fois d’importantes crispations. Et c’est logique au regard du nombre de véhicules concernés par les nouvelles conditions d’accès: à partir de ce 1er janvier 2020, 47.000 voitures diesel de la norme Euro 3 immatriculées en Région bruxelloise ne pourront plus y circuler sous peine d’une amende de 350 € renouvelable tous les trois mois.

Seuls 2.344 véhicules avaient été bannis de la low emission zone (LEZ) en 2018 et environ 19.000 en tout l’année d’après, soit 4% du parc automobile bruxellois. Environ 14% du parc sont désormais concernés par l’interdiction de circuler dans la capitale, et cette part atteindra un tiers du parc en 2025, selon des estimations maximalistes de 2017 basées sur une évolution du parc automobile à politique inchangée. "Or, on peut s’attendre à ce que la LEZ suscite des changements de comportement avec, par exemple, une anticipation des restrictions à venir lors de l’achat d’une voiture", explique Sarah Hollander, de Bruxelles Environnement.