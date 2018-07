95.000 adresses contrôlées dans les communes du Plan Canal

Au cours de la dernière année, les corps de police des neufs communes du Plan Canal , comme Molenbeek et Anderlecht, ont réalisé 94.809 "contrôles domiciliaires" . Lors de ces contrôles, la police vérifie si une personne réside effectivement à l’adresse où elle est inscrite . L’objectif est de connaître avec précision qui vit où dans les communes situées le long du canal et de mettre au jour d’autres infractions et magouilles en matière d’allocations. Ces contrôles domiciliaires étaient l’un des fers de lance du Plan Canal mis en œuvre début 2016 après les attentats terroristes de Paris.

Anderlecht en proue

À Anderlecht, où la police a réalisé le plus grand nombre de contrôles domiciliaires (24.987), on a également mis au jour le plus grand nombre de cas, avec 2.652 propositions de radiation d’office transmises à la commune. À Schaerbeek, on en compte 2.270 sur un total de 18.212 contrôles domiciliaires. Et à Molenbeek, où 17.417 contrôles ont eu lieu l’an dernier, la commune a reçu 810 propositions de radiation.