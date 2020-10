À Bruxelles, une centaine de cafés menacés de faillite

Effets contradictoires

L’étude nous apprend que ces six derniers mois, l’horeca bruxellois a bien résisté même s’il a traversé la plus forte récession depuis la Seconde guerre mondiale. Au moment de l’éclatement de la crise en mars dernier, la Région de Bruxelles-Capitale comptait 1.800 cafés et bars. A l’heure actuelle, 76 d’entre eux ont cessé leur activité. Dans la moitié des cas, le sauvetage a pu se faire en fonction des économies nécessaires au règlement des factures. Dans l’autre moitié, les faillites n'ont pu être évitées.