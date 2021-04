À Bruxelles, valoriser le canal en abaissant et en verdurisant ses quais

Autrefois prospère, la zone du canal a particulièrement souffert de la désindustrialisation dans les années 70, entraînant une détérioration du bâti et l'apparition de friches urbaines. Cette voie d'eau représente aujourd'hui une sorte de frontière invisible dans une capitale dualisée socio-économiquement mais aussi électoralement . Depuis plus d'une décennie, les gouvernements régionaux successifs ont pour ambition de faire du canal la colonne vertébrale du développement territorial. En témoigne tout d'abord le schéma directeur élaboré par l'urbaniste français Alexandre Chemettof suivi d'un plan de qualité paysagère pondu en 2019 pour tenter d'apporter de la cohérence dans ce périmètre.

Les quais avec potentiel identifiés

Dans son accord de majorité, l'équipe de Rudi Vervoort (PS) avait inscrit sa volonté d'étudier la possibilité d'abaisser et de verduriser les quais du canal afin de renforcer le lien entre l'espace public, l'eau et la nature. C'est dans cette optique qu'une étude de faisabilité avait été lancée en 2020 pour identifier les zones du canal pouvant se muer en espaces publics de qualité et évaluer les contraintes techniques et spatiales.

Confiée au consortium de bureaux d'études ORG Squared et Bas Smets, l'analyse a permis d'identifier trois catégories de quais : potentiel d'abaissement sans restriction particulière, potentiel pour lequel un réaménagement routier est nécessaire et potentiel d'abaissement compte tenu de la présence d'infrastructures souterraines. L'étude définit également trois zones de continuités géographiques : du Monument au Travail au Domaine Royal; du quai Fernand Demets au quai de Biestebroeck; du quai des Péniches au quai des Armateurs.

C'est la possibilité d'abaisser les quais de ce dernier tronçon qui a ensuite été examinée dans de plus amples détails. Outre la faisabilité au niveau technique, d'autres critères ont pesé dans la sélection : l'accessibilité à partir du centre-ville; la proximité avec des points d'intérêt tels que le Kanal et le Kaaitheater; l'ensoleillement ...

Terrasse au bord de l'eau

"Dans cette étude de conception, nous nous basons sur une version assortie d'une pente douce à partir du sud qui descend vers l'eau et est entourée de part et d'autre d'un escalier du côté nord. Cet espace public est ainsi accessible à tous et propose une promenade le long de l'eau et de nombreuses possibilités d'assise sur les gradins", peut-on lire dans la note au gouvernement du ministre-président Rudi Vervoort (PS) et du ministre bruxellois de l'Environnement Alain Maron (Ecolo).