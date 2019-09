A Laeken, une usine de pneus devient un complexe résidentiel

Un an après la fermeture de l'ex-usine Vilvorder Pneus situé rue Gustave Schildknecht à Laeken, le promoteur immobilier Antonissen a finalisé son projet de réhabilitation du site industriel en 38 unités de logement.

Baptisé "Laurelle", le nouveau projet porté par le groupe anversois de développement immobilier Antonissen est logé non loin du boulevard Emile Bockstael, dans un ancien quartier industriel en reconversion. Il offrira 38 appartements neufs (33 appartements, 4 penthouses, 1 duplex) et deux espaces commerciaux (au rez) bâtis autour d’un grand potager commun et dix ares d’espaces verts représentant 1/3 de l’empreinte foncière totale.