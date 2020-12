À partir du 1er janvier, Bruxelles devient "Ville 30"

Dès ce vendredi, les automobilistes devront rouler à 30km/h dans les rues de la capitale . La ministre bruxelloise de la Mobilité Elke Van Den Brandt (Groen) et Bruxelles Mobilité ont tenu à rappeler mardi les points importants de ce nouveau concept de "Ville 30". "À partir de ce 1er janvier, à Bruxelles, sauf si c’est indiqué autrement comme sur les grands axes, on roule à 30 ", a notamment déclaré Elke Van Den Brandt.

Le concept "Ville 30"

Tout d'abord, rouler à 30km/h par défaut dans les rues de Bruxelles signifie que cette vitesse s'applique partout , sauf sur certains axes routiers pour lesquels il sera possible de rouler jusqu'à 50 et 70 km/h, seulement lorsque c'est indiqué . Dans les zones de rencontres , la vitesse autorisée est de 20km/h . "Nous avons également terminé le placement sur les grands axes des panneaux 50 km/h et 70 km/h indiquant les exceptions ", a indiqué la porte-parole de Bruxelles Mobilité, Camille Thiry.

Ensuite, le Code de la route doit s'appliquer à tout le monde. Y compris aux cyclistes et aux deux roues roulant sur les pistes cyclables . Les sites propres devront également respecter cette limitation de 30 km/h. Les seules exceptions à la règle y seront les trams, les dégaineuses et les véhicules d'urgence en mission.

Deux grands autres points ont été mis en avant par Bruxelles Mobilité et Elke Van Den Brandt. D'une part, l'un des objectifs de "Ville 30" est de sauver des vies. En effet, plus la vitesse est réduite, plus le risque d'accident diminue, ainsi que leur gravité. "C’est d’abord une question de sécurité routière. Nous allons renverser les statistiques: le risque de décès pour un piéton est 5 fois plus élevé quand il est heurté à 50 km/h, plutôt qu’à 30 km/h", a déclaré la ministre de la Mobilité. Tandis qu'en voiture, le risque d'être tué ou gravement blessé est de 15% à 30km/h, contre 45% à 50km/h.