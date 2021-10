À savoir pour sortir à Bruxelles avec un Covid Safe Ticket...

Dès ce vendredi, il ne sera plus possible d'entrer dans certains lieux de la capitale, ou d'y participer à certaines activités, sans son Covid Safe Ticket. Voici les règles.

À partir de ce vendredi 15 octobre, le Covid Safe Ticket (CST) sera obligatoire dans une série de lieux à Bruxelles. La plupart des sorties de loisirs ne pourront se faire sans ce pass sanitaire.

Où le CST sera-t-il obligatoire?

Le CST sera désormais exigé à l'intérieur des restaurants et cafés, mais pas en terrasse ni dans les hôtels (sauf dans leurs restaurants et bars), ni dans les cantines d'entreprise fréquentées uniquement par le personnel. Cantines scolaires et restaurants sociaux sont également exemptés.

50 participants Le CST est obligatoire, à partir de 50 personnes à l'intérieur et 200 en extérieur, dans les lieux culturels, festifs et récréatifs.

Il est obligatoire, à partir de 50 personnes à l'intérieur et 200 en extérieur, dans les lieux culturels, festifs et récréatifs. Donc au théâtre, au cinéma, etc., mais pas au sauna ou au hammam. Le bar ou la salle de restaurant de ces lieux sont concernés par le CST dès le premier convive.

Tout événement de masse, qu'il soit public ou privé, doit être organisé avec CST à partir de 50 personnes en intérieur et 200 personnes à l'extérieur.

Les manifestations ne sont pas concernées, elles requièrent, par contre, le port du masque.

Tous les clubs de sport et de fitness en intérieur, et à partir de 200 participants en extérieur, sont soumis à la règle du CST. Les foires commerciales et congrès comptant 50 personnes en intérieur et 200 personnes en extérieur doivent exiger le passeport sanitaire.

Le CST devient aussi obligatoire dans les hôpitaux, home, maisons de repos et de soins, sauf pour les consultations.

12 ans Les visiteurs en maisons de repos doivent montrer un CST valable à partir de 12 ans.

Les discothèques sont soumises au CST depuis leur réouverture, le 1er octobre.

Les personnes qui ont une relation de travail avec le gestionnaire de l’établissement ou de l'événement de ces secteurs ne sont pas soumises à l'obligation de CST, sauf exception. Ainsi, les coiffeurs en maisons de repos auront besoin de leur pass sanitaire, mais pas les kinésithérapeutes.

À partir de quel âge?

Le CST est demandé à partir de 12 ans dans les événements de masse et les établissements de soins résidentiels pour personnes vulnérables.

Ailleurs, il est obligatoire à partir de 16 ans, sauf si les participants font partie d’un groupe scolaire.

Quid du masque et de la distanciation?

Là où le CST est imposé, masque et distanciation ne seront plus nécessaires. Le masque reste nécessaire dans les transports en commun et les règles de l'horeca en terrasse subsistent (8 convives à table au maximum, avec distanciation des tables, port du masque pour le déplacement).

La personne qui contrôle peut demander la carte d'identité.

Les 12-16 ans doivent aussi porter le masque dans les secteurs concernés par le CST à partir de 16 ans. Au théâtre, par exemple.

Quels contrôles?

En arrivant, les visiteurs doivent présenter leur code QR (sur l'application ou sur papier). Celui-ci pourra être scanné avec l’application covidscan.be.

Qui pourra contrôler le CST?

L’exploitant des lieux ou l’organisateur de l’événement a le droit de contrôler le CST, ainsi que les personnes à qui il délègue cette fonction.

Quelles sanctions?

La personne qui parviendrait à entrer dans un lieu qui exige le pass sans posséder celui-ci risque une amende de 50 à 500 euros.

L'organisateur peut être contrôlé par la police. Il risque de 50 à 2.000 euros d'amende et la fermeture de son établissement s'il ne respecte pas l'obligation de CST pour les participants. Mais il ne peut être tenu responsable de la fraude d'un participant.

Comment télécharger le CST?

Il est téléchargeable grâce à l'application CovidSafe ou peut être obtenu sur papier en appelant le 02/214.19.19.

Un problème pour télécharger un CST avec l'app Covidsafe?

Le CST est valable avec

un certificat de vaccination complet depuis deux semaines au moins

complet depuis deux semaines au moins ou un certificat de test PCR négatif effectué dans les 48 heures ou un test antigénique (test rapide) réalisé dans les 24 heures

effectué dans les 48 heures ou un test antigénique (test rapide) réalisé dans les 24 heures ou un certificat de rétablissement datant de 180 jours au maximum.

Les problèmes à attendre

De nombreuses personnes ont du mal à télécharger leur certificat sur leur smartphone. Celles-là ont la possibilité de le demander sur papier par téléphone.